«Тренер сказал: «Это твоя медаль, иди и забери её». Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх

Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» чемпионка Европейских игр Ирина Курочкина и серебряный призер в команде, чемпионка в личном зачете Татьяна Холодович.
Кристина Момот, СТВ:
Вопрос Ирине: на табло полный разгром. Так и было?
Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Да, 10:0 получилось.
Кристина Момот:
Как так получилось?
Ирина Курочкина:
Настрой тренера. Может, его убедительная сила, что он поверил.
Кристина Момот:
Кнутом или пряником?
Ирина Курочкина:
Пряником. Он сказал, что я лучше всех, и сказал: «Это твоя медаль, иди и забери ее». Поэтому.
Кристина Момот:
Татьяна, а теперь вам вопрос. Тяжело ли соревноваться несколько дней подряд? Расскажите, как готовились к финалу и на что делали ставку?
Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:
Тяжело соревноваться несколько дней, но это все выполнимо. В финале мы делали ставку на командную победу. Честно говоря, я рассчитывала на нее, и серебро так же ценно, как и золото. Я рада, что мы завоевали медаль, и это сплотило нашу команду. Мы просто были одной командой, все было очень классно.
Кристина Момот:
Девушки, вы соревнуетесь, вращаетесь среди спортсменов. Удалось ли почувствовать атмосферу Европейских игр?
Татьяна Холодович:
Конечно, удалось, особенно в деревне. Это просто такая деревня… Я была на Олимпийских играх в Рио, и мне эта деревня наша студенческая, олимпийская намного красивее (кажется – прим. ред.). Я, когда нахожусь в деревне, не чувствую, что я в Беларуси. Это действительно очень классно.
Кристина Момот:
Там конкуренция чувствуется или вы все друзья-товарищи?
Ирина Курочкина:
Все – команда, наверное. Все приехали с одной целью: побеждать, завоевывать медали. Я просто в первый раз была в таком масштабе. Мне очень понравилось: каждый день собрания, поздравления чемпионов, призеров – это вообще супер. Атмосфера нереальная.
Кристина Момот:
Наверное, у обывателей такое чувство, что вы только работаете и тренируетесь. А отдыхать там получается или отдых потом будет?
Татьяна Холодович:
Отдых будет в конце сезона, а лучше всего – после Олимпийских игр.
Кристина Момот:
Татьяна, вы дважды выигрывали свои виды. Это пик вашей формы?
Татьяна Холодович:
Мы с тренером ставили акцент по сезону именно на два старта: Европейские игры и чемпионат мира, который будет в конце сентября. Поэтому мы подходили очень серьезно к этим Играм.
Кристина Момот:
Ирина, что чувствуете сейчас? Сравнима ли эта медаль с медалью Европы?
Ирина Курочкина:
Нет, не сравнима. Потому что это дома, это так масштабно, так волнительно. Сейчас я чувствую какое-то опустошение, удовлетворение, что мы смогли это сделать. Я очень рада и благодарна своему тренеру, команде, родителям, всем, кто болел за меня. Спасибо.
Кристина Момот:
Бытует такое мнение, что родные стены помогают. А некоторые спортсмены, которые приходили к нам, говорили, что наоборот мешает – в родных стенах более ответственно, эмоции зрителей в мандраж вводят. Вам помогают родные стены или нет?
Ирина Курочкина:
Тоже двусмысленно. Очень помогает дома, но это ответственность, и она чуть-чуть давит. Нужно собраться очень хорошо.
Кристина Момот:
Татьяна, к новому формату легкой атлетики привыкли?
Татьяна Холодович:
Да, привыкла. Изначально оно чуть-чуть ново, оно всегда дико становится. На следующий день после первого нашего выступления я посмотрела с трибун, и это действительно очень интересные и очень захватывающие Игры.
Кристина Момот:
А чем отличается?
Татьяна Холодович:
Во-первых, тут нет всех видов. Во-вторых, ты соревнуешься не со всеми соперниками, а конкретно с одним человеком – от этого зависят очки в команду. То есть если ты выигрываешь, ты приносишь больше очков своей команде.
Кристина Момот:
Девочки, вопрос обеим: что чувствуете прямо здесь и сейчас?
Татьяна Холодович:
День завершился, и хорошо. Нет. Честно говоря, у меня сейчас эмоции зашкаливают, потому что только-только со стадиона приехала. Там была такая атмосфера! Очень много зрителей сегодня пришли поболеть, и поэтому у меня сейчас адреналин зашкаливает. Я очень счастлива.
Ирина Курочкина:
У меня тоже такое удовлетворение, усталость. Это был день Х, нужно было выложиться по полной. У меня такое выгорание чуть эмоциональное. Хочется уже отдохнуть – прийти, лечь поспать.
Новости Беларуси. Посмотрим на борьбу несколько с другой стороны. Гость студии «СТВ-Спорт» – Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов.
Кристина Момот, СТВ:
Вы единственный судья в мире, который имеет право судить как олимпийские виды борьбы, так и неолимпийские. Вас, наверное, очень часто куда-то приглашают?
Эдмар Абдулаев, генеральный секретарь Федерации олимпийской борьбы Нидерландов:
Я постоянно нахожусь в поездках. Каждый месяц у меня бывает по две-три поездки по Европе и в основном по Азии.
Кристина Момот:
Какие чаще приходится судить – олимпийские или неолимпийские?
Эдмар Абдулаев:
В основном олимпийские. Каждый месяц меня так и так по вольной и женской борьбе турниры. Я езжу судить чемпионаты мира, Европы по классической греко-римской борьбе.
Но так же постоянно в последнее время меня приглашают судить по традиционным видам борьбы, неолимпийским видам борьбы, которые попадают под эгиду Международной федерации борьбы. Например, казахская борьба курес. Есть киргизская борьба алыш, борьба на поясах, где нужно держать захват, нельзя распускать. Есть панкратион. В прошлом году чемпионат мира по панкратиону прошел в Бобруйске, в Беларуси, в ноябре. Панкратион – это микс борьбы, бокса, кикбокса, очень зрелищный спорт. И еще у нас есть грэпплинг – в основном борьба, скажем так, в партере, на полу, на ковре. И пляжная борьба.
Кристина Момот:
То есть вы много где бываете, много чего видели. Что касается наших Европейских игр – как антураж вам?
Эдмар Абдулаев:
Вы знаете, я был отобран как судья на первую юношескую Олимпиаду в Сингапуре 2010 года и попал как судья на Олимпиаду 2012 года в Лондон.
Я чувствую себя, как будто действительно нахожусь на Олимпиаде. Я вышел из терминала аэропорта, получил багаж, и меня сразу превосходно встретили волонтеры. Мне вручили мороженое – никогда еще такого не вручали, я с мороженым вышел из аэропорта.
Организация превосходная. Транспорт, волонтеры везде стоят, привозят, увозят, еда – все отлично. Я общаюсь с другими иностранцами, и еще ни один плохого слова не сказал. Все очень довольны. Я знаю даже иностранцев, которые – европейцы – влюбились в Беларусь. Они даже хотят поменять гражданство, говорят: «Мы хотим тут жить».
Кристина Момот:
Вы в Беларуси не в первый раз. Вы про панкратион говорили – его судили в Бобруйске. Но тогда вы сетовали на то, что очень мало судей владеют английским языком. Сейчас поменялось что-то?
Эдмар Абдулаев:
Становится с каждым годом лучше, лучше и лучше. Я заметил, что многие судьи идут на частные уроки языка и стараются улучшить свой английский язык, потому что без английского очень сложно.
Я недавно ездил в Казахстан, Киргизию, там тоже проблема с английским языком. А английский язык, хотя бы базовый, должны судьи все знать. Это требования международной федерации.
Кристина Момот:
Если взять общий уровень белорусского судейского корпуса – каков он?
Эдмар Абдулаев:
Хороший. Если посмотреть на олимпийские виды борьбы сегодня на Европейских играх, судят у вас три превосходных судьи, которые имеют большой опыт. Хорошо, четко судят, почти каждый вечер финалы. Поэтому очень доволен.
И также у вас хорошие судьи в неолимпийских видах борьбы, традиционных видах борьбы. Например, Юлия Радкевич прекрасно судит борьбу на поясах, Валентина Василькова тоже судит прекрасно борьбу.
Я должен сказать, женщины в спорте, в борьбе – например, сегодня Курочкина и Василиса боролись – они доминируют, они лучше и лучше становятся. Я даже последние два-три года говорю, что спорт находится в женских руках. Потому что они (разницы нет, олимпийские виды или не олимпийские) более зрелищно борются. Людям нравится: постоянно какие-то броски, баллы. Это борьба зрелищная.
Кристина Момот:
Какой самый экзотический вид борьбы вам приходилось судить?
Эдмар Абдулаев:
Экзотический – я бы не сказал, я бы сказал, один из сложных видов – это панкратион. Потому что там, считай, четыре судьи судят, плюс за ковром еще сидит тот, кто пишет записку. Короче, пять судей у нас, и там идет ударка, там броски идут, и бокс. И очень сложно, потому что быстрые удары идут, надо все записывать и начислять баллы. Это сложно. Один из сложных видов.
Кристина Момот:
Я думаю, что даже самые активные болельщики могут от силы десяток видов борьбы назвать. А сколько знаете вы?
Эдмар Абдулаев:
О-о-о, их очень много. Можно сказать, у каждого народа есть свой вид борьбы, где-то 50 видов. Но если мы смотрим на Международную федерацию борьбы, их в основном пять – это панкратион, грэпплинг, пляжная борьба, поясная борьба (которая делится еще на три вида). И еще три олимпийских вида. Их очень много.
Просто люди не знают, а они становятся все более и более популярными. Даже в Европе проводятся чемпионаты Европы, турниры разные международные по этим неолимпийским видам борьбы.
Я был недавно в Казахстане по куресу: итальянцы приехали в первый раз, румыны приехали, я из Нидерландов привез команду – всем нравится. И самое главное, что проводятся соревнования под открытым небом, и собирается столько народу – пять-шесть тысяч, молодые, старые. Очень интересно это.