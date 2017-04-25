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Третьяк, Валуев и Домрачева – необычные пирографические потреты жодинского дзюдоиста

25.04.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Портреты известных спортсменов, выполненные в технике точечно-контурной пирографии, показали в программе «Центральный регион».

Игорь Коперский, старший тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва г. Жодино:
Проявляю в картинах то, что в спорте есть – радость спортивной жизни. Вот называется картина «Мы победили». Это, когда прославленная тройка: Третьяк, Фетисов и Касатонов стали олимпийскими чемпионами. И вот смотрите: они с медалями, какие радостные.

Среди героев его работ: Александр Медведь, Юлия Нестеренко, Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Николай Валуев. Впрочем, есть и картины другой тематики: космос, животные, архитектура, религия.

Больше фото и интервью полностью смотрите здесь

Третьяк, Фетисов и Касатонов.
Фото. Третьяк, Фетисов и Касатонов.
Александр Медведь
Фото. Александр Медведь
Николай Валуев и Дарья Домрачева
Фото. Николай Валуев и Дарья Домрачева

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