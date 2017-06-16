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Три музея Великобритании пожертвовали экспонатами, чтобы собрать подарок для музея ВОВ в Минске

16.06.2017 - 11:14

Новости Беларуси. Форму ирландского стрелка теперь можно увидеть в музее Великой Отечественной войны. Обмундирование, сшитое в 1940 году, полностью оригинальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таком ирландцы и британцы сражались во время Второй мировой войны.

Примечательно и то, что белорусские солдаты, воевавшие на Западном фронте, тоже носили подобную форму, но имели собственные отличительные нашивки.

Дмитрий Шляхтин, директор белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:
Тема Второй мировой войны объединяет многие народы, которые в свое время вместе воевали против фашизма.

И действительно можно говорить о том, что победа над фашизмом – это общая победа многих народов.

Пол Уолкли, командир батальона 2 Королевского Ирландского полка:
Мой командир уже был в этом музее. И тогда у него появилась идея, что мы должны

сделать подарок, который показывал бы связь между нами и белорусами, которые сражалась во Второй мировой войне.

Чтобы собрать полный комплект снаряжения, свои экспонаты для Беларуси пожертвовали сразу три музея Великобритании.

Три музея Великобритании пожертвовали экспонатами, чтобы собрать подарок для музея ВОВ в Минске

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