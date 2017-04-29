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Три недели на путешествие по Беларуси: на территории аэропорта «Минск-1» проходит Международный слёт караванеров

29.04.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Более полутора тысяч человек на несколько дней разбили лагерь почти в центре Минска. На территории аэропорта Минск-1 они обосновались целыми семьями, а если точнее домами.

Именно так называются кемперы, на которых туристы из 15 стран прибыли в нашу столицу. В эти дни Беларусь принимает международный слёт караванеров.

Это такие автомобильные путешественники, колесящие по миру в специальных автоприцепах.

К слову, все они получили бесплатные визы в страну на 20 дней, это даст возможность иностранным гостям не ограничиваться только столицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

У Елены, как у настоящей хозяйки, часто полон дом гостей. Только дом этот не обычный – он на колёсах. Изначально сложно подумать, что это не квартира – детские кровати, игрушки, кухня, бытовые приборы. Муж Елены Сергей – караванер, то есть путешественник на кемпере – автомобиле с жилым помещением в фургоне. Название автомобиля – Алёнка – выдаёт происхождение владельца, они только сегодня прибыли в Минск из Москвы.

Сергей Арзамасцев, караванер:
На самом деле ехать-то всего 7 часов, но мы решили протянуть это удовольствие. Для нас уже, когда выходишь из дома и садишься в автомобиль –

это уже получается отдых, когда ты едешь с семьёй.

За окном каждые пять минут меняется пейзаж, мы можем позволить себе остановиться когда хотим, где хотим и на сколько хотим, для нас эта свобода выбора, свобода принятия решения очень важна.

Таких как Сергей сейчас только в столице около полутора тысяч. Сегодня на территории аэропорта «Минск-1» открылся международный слёт караванеров. Уже четвёртый. Если в 2014 году к нам приехали автодома из трёх стран, в 2015 – из пяти, а в следующий год из 12, то сейчас к нам съехались караванеры из 15 стран. Для всех них это не просто приключение, а скорее – образ жизни.

Андрей Макаров, караванер (Латвия):
Вот у нас есть окно – 3-5 дней. Мы собираемся и едем в любую точку. Куда? Испания? В Испанию. Франция? Во Францию, то есть это – независимость ни от чего.

Германия, Финляндия, Франция, Польша, Россия, Молдова, Украина, Эстония – география слёта впечатляет. Находят общий язык за пару слов и сразу знакомят друг друга со своими туристическими традициями. 

Ведь кемпинг – лагерь для автотуристов – это целая культура.

Опытный караванер, окажись он хоть в Беларуси, хоть в любом другом месте, всегда чувствует себя комфортно. В разбитой палатке должен быть газовый баллон и электрический генератор.

Все участники слёта получили на 20 дней бесплатные визы. Это решение главы государства. Почти три недели на общение и естественно путешествие по Беларуси. Наши дороги – позволяют. За это время они могут не только пообщаться с между собой, но и посетить достопримечательности по всей стране. А еще наша история, вернее сказки, точно указывают на место появления первого караванера.
Владимир Рудой, председатель союза кемпингов:
Избушка на курьих ножках, как такой самодвижущийся экипаж, это вроде прообраза автодома, мы поискали место рождения, время рождения, и решили, что избушка – это вообще-то наше изобретение,

и мы претендуем на звание места, где автодом родился.

Как раз-таки завтра в полдень на территории аэропорта «Минск-1» автожители и отметят торжественно день рождения избушки на курьих ножках. Также завтра состоятся представление национальных культур и большие семейные спортивные соревнования.

Это будет день открытых дверей, в каждом доме в этом качующем городке.

Три недели на путешествие по Беларуси: на территории аэропорта «Минск-1» открылся Международный слёт караванеров

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