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Троллейбус и грузовик столкнулись на проспекте Дзержинского в Минске: есть пострадавшие

03.10.2017 - 18:59

Новости Беларуси. 3 октября в Минске троллейбус столкнулся с грузовиком на пересечении проспектов Дзержинского и Любимова.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко, грузовик двигался от МКАД в сторону города, а троллейбус двигал по проспекту Дзержинского в направлении Каролинской улицы.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате столкновения пострадали два человека, в том числе и водитель троллейбуса. По предварительной информации, троллейбус выехал на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка.

Движение по проспекту Дзержинского в сторону Любимова затруднено.

В начале сентября недалеко от нынешнего места происшествия машина врезалась в столб, водитель погиб на месте – здесь подробнее.

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