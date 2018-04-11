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Тройное ДТП на трассе М1: погиб 50-летний водитель

11.04.2018 - 15:09

Новости Беларуси. На трассе М1 столкнулись три автомобиля – легковой, автопоезд и трактор. Устанавливаются обстоятельства аварии.

По информации СК, ДТП произошло днем 10 апреля. 26-летний водитель Peugeot у п. Михановичи Минского района столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении с обозначенными дорожными знаками «Объезд препятствия» и «Дорожные работы» трактором МТЗ.

После чего с ТС, попавшими в аварию, столкнулся автопоезд Ford.

50-летний водитель трактора скончался на месте происшествия. Водителю Peugeot оказана медпомощь без госпитализации.

Был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы показания участников ДТП, изъяты предметы и иные вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Свидетелей или людей, которые располагают информацией о данном ДТП, просят обратиться в Минский РОСК по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4, или по телефону 8 (017) 302-54-69. 

На неделе в Псковской области столкнулись Volvo и Mercedes. 

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Фото: СК

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