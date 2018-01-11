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Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

11.01.2018 - 18:26

Новости Беларуси. Столичные службы занятости предлагают пройти курсы обучения. Выучиться можно даже на машиниста электропоезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, среди рабочих в столице в дефиците водители, повара, продавцы и швеи. Не хватает строителей, в том числе каменщиков и штукатуров.

Все больше заинтересованных находят новое рабочее место благодаря службам занятости.  55%  в 2016 и уже 61% – в 2017 году. Госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения до 2020 года дала ощутимый эффект. На созданные рабочие места  трудоустроено 173 тысячи человек. Еще 10 тысяч направлены на обучение.

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Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

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