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Трёхдневный пресс-тур по Беларуси латвийских журналистов закончился посещением замкового комплекса «Мир»

28.10.2017 - 19:03

Новости Беларуси. Белорусская сторона открыто отвечает на все вопросы, касающиеся  строительства собственной атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Такое мнение у журналистов, которые приехали к нам из Латвии. За время трёхдневного пресс-тура они познакомились не только с достопримечательностями, но и побывали на предприятиях. Увидели, как собирают самый большой самосвал в Жодино, а в Островецком районе посетили площадку строящейся АЭС. Здесь журналисты получили  ответы на те вопросы, которые их интересовали больше всего.

Андрей Татарчук, корреспондент деловых изданий (Латвия):
Беларусь реализует замечательный энергетический проект, повышая свою самодостаточность. Почти 40 % и больше, если это будет нужно, как сказал ваш заместитель министра, будет обеспечивать атомную энергетику. Что-то будет продаваться, в том числе, по-любому будет попадать в распределительные сети Литвы. Это неизбежный факт, с которым балтийские соседи должны смириться.

Последний день на белорусской земле латвийские журналисты провели культурно: в замковом комплексе «Мир» и музее-заповеднике «Несвиж».

 

Трёхдневный пресс-тур по Беларуси латвийских журналистов закончился посещением замкового комплекса «Мир»

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