Турчин на «Дожинках» в Червене: IT – это очень здорово, но сельское хозяйство – не менее значимая отрасль нашей экономики
Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра на улицах Червеня не смолкают музыка и песни.
На праздник прибыли люди не только с разных районов области, но и других регионов Беларуси. Подарком для местных тружеников села стал сильно преобразившийся город и новый детский сад. Впрочем, были и личные поздравления – заслуженные и весомые.
Весь день в праздничном Червене провел корреспондент Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Все самое главное и знаменательное для аграриев Минской области на сегодня уже завершилось. Церемония трансформировалась в большой яркий концерт.
Но сперва мы хотим показать эмоции 73-летнего агрария, которому Федерация профсоюзов Беларуси вручила автомобиль. Для Геннадия Адамовича Цвирко прошедшая уборочная стала 55-й.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
От Федерации профсоюзов Беларуси я вручаю автомобиль «Нива» вам и вашей семье.
Геннадий Цвирко, комбайнер ОАО «Агронеманский» Столбцовского района:
Конечно, не догадывался. Спасибо всем, кто так оценил мой труд и наградили таким подарком.
Татьяна Цвирко:
Папіны рукі пахлі мазутам. Гэта першае, што я помню. Пасля толькі яны сталі пахнуць хлебам. Таму што папа адразу працаваў на калгасных майстэрнях па рамонту тэхнікі і прыносіў дадому цукеркі. І гэтыя ўспаміны ў мяне самыя першыя. Гэта пах для мяне сапраўднага мужчыны.
Ему 73 года, и у него уже 55-я уборочная. В Червене рассказали о герое «Дожинок – 2020»
Вадим Смоляк:
Минская область установила абсолютный рекорд, намолотив 2 миллиона тонн. Как рассказал губернатор Минской области Александр Турчин, это четверть от всего каравая страны.
А еще Александр Генрихович рассказал о своей мечте, которая касается каждого жителя столичного региона.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
За август более 1100 рублей получили среднюю заработную плату в сельском хозяйстве. Я хочу, чтобы в сельское хозяйство люди с удовольствием шли работать. Мы для этого все должны сделать: и благоустроенные города, и жилье на селе. Это все важные составляющие общего дела, чтобы сегодня люди, работающие в агропромышленном комплексе, гордились этим, и чтобы молодежь шла туда работать.
IT-сфера, конечно, это очень здорово (я хочу сказать как куратор ее в прошлом, это все правильно), но сельское хозяйство – это не менее значимая отрасль нашего народного хозяйства и нашей экономики.
Вадим Смоляк:
А еще мы стали свидетелями традиционного и очень значимого ритуала. Произошла передача эстафеты от Червенского района Копыльскому, который в 2021 году примет областные «Дожинки». Символичный сноп перекочевал из рук председателя Червенского райисполкома в руки председателя Копыльского райисполкома.
Хочется поздравить, пожелать успехов, здоровья и начинать готовиться к «Дожинкам – 2021».
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Праздник для людей, праздник для аграриев. Есть такой девиз в сельском хозяйстве: «Ад зямлі – хлеб, ад хлеба – багацце». Этой фразой сказано все. Это очень приятно, и для нас это большая честь. Конечно, очень много предстоит сделать.
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«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона
Новости Беларуси. В Витебске впервые за последние 5 лет аграрии намолотили 1 миллион 77 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В непростых условиях завершали кампанию. Но результат стоил того. Во многом таких показателей региону удалось достичь и благодаря поддержке главы государства. После Указа Президента сельское хозяйство Витебской области претерпело немало изменений.
Как чествовали хлеборобов северного края, расскажет Анастасия Бут.
До конца уборочной оставалось всего несколько дней. Но погода решила иначе. Оставшиеся зерновые на севере страны убирали едва ли не месяц. Боролись за каждый колос.
Анастасия Бут, корреспондент СТВ:
За моей спиной главный каравай Витебской области. В высоту он 1 метр 20 сантиметров и весит он около 70 килограммов. Сделан из зерна нового урожая. И это лишь малая часть того, что намолотили аграрии северного региона.
В Витебской области преодолели рубеж в 1 миллион тонн зерна. Некоторые районы, таких как Оршанский или Витебский, достигли урожайности более 40 центнеров с гектара.
Еще один интересный факт: аграрии Витебской области первыми в стране выполнили госзаказ по продовольственному зерну.
Турчин на «Дожинках» в Червене: IT – это очень здорово, но сельское хозяйство – не менее значимая отрасль нашей экономики
А Витебский район и вовсе преодолел свой исторический максимум – 118 тысяч тонн. И это абсолютный рекорд.
Еще один рекорд, но уже личный, установил экипаж из Лепеля. Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов – лучший молодежный экипаж в стране. Их результат – 5 тысяч тонн.
Леонид Алексеенко, старший комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Работа, как всегда, но удался удачным. Успели все собрать и новый рекорд поставить.
Сергей Колбасов, комбайнер филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Благодаря всему нашему коллективу – директору, агрономам, инженерам – запчасти вовремя подавались, отвозка была вовремя... Поэтому все так и получилось.
6-тысячный Летний амфитеатр – главная площадка «Славянского базара». Сегодня здесь аплодируют тем, кто во время фестиваля, до и после него практически жил в полях. Агрономы, механизаторы, водители. Сегодня они главные звезды на этой сцене.
Юрий Шимчик, директор ОАО «Новоселки-Лучай»:
Для нашего хозяйства, в частности, плюсы – больше 5 тысяч вала к прошлому году. Мы намолотили больше 15 тысяч зерна и зернобобовых. Рапс удался неплохой – полторы тысячи. Убираем сегодня кукурузу на силос.
Аплодисменты и поздравления. Дипломы, денежные премии и дорогие подарки: от вездеходных легковых автомобилей до тракторов и зерноуборочных комбайнов. От благодарных белорусов и даже россиян.
Делегация Псковской области – соседи и друзья – приехала на «Дожинки» впервые. В России подобных праздников нет.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (Россия):
На большой праздник очень много интересной техники, очень много решений – решений именно заводов, которые располагаются на территории Беларуси. Мы тоже там какие-то моменты для себя взяли, обязательно проработаем и, возможно, еще дополнительные точки сотрудничества найдем.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, за этим стоит большой труд хлеборобов, им за это огромное спасибо. Надо сказать, что всегда было понимание и поддержка в решении проблем, которые были, со стороны государства, со стороны Президента, правительства. Чего стоит один Указ Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Была проведена серьезная модернизация сельского хозяйства.
Удивляли горожан и, конечно, главных виновников торжества не только хлебом. Хотя и тут было на что посмотреть. Взять хотя бы скульптуры из теста и шоколада. Или полутораметровую колбасу, которой накормили 300 человек.
Хватило и зрелищ. Виртуозные полеты на вертолетах над Западной Двиной. И силач-спасатель, сдвинувший с места зерноуборочный комбайн.
Но, пожалуй, ничто не сравнится по эмоциям с шествием хлеборобов. Когда тех, кто в ответе за продовольственную безопасность страны, даже случайные прохожие провожают бурными овациями.
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