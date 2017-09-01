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Турция и Черногория могут начать закупать самосвалы БелАЗ

01.09.2017 - 09:57

Новости Беларуси. Вопрос о первых поставках в эти страны сейчас прорабатывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, только за последние пять лет отечественные большегрузы покорили рынки Анголы, Зимбабве, Индии, Индонезии, Иордании, Марокко, Румынии, Чехии. По прогнозам, в 2017 году экспорт белорусских машин-гигантов составит более 700 миллионов долларов (это почти в 2 раза больше, чем в 2016). Сейчас в основном выпускаемые самосвалы поставляются в Россию.

Однако в планах треть машин продавать в страны дальнего зарубежья.

Турция и Черногория могут начать закупать самосвалы БелАЗ

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