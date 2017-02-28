новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Туристическая навигация появится на минских площадях Привокзальной, Октябрьской, Независимости

28.02.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Где ещё появятся информационные элементы для туристов, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Я так понимаю, что Вы оцениваете туристический потенциал Минска, как достаточно высокий?

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Я считаю, что в городе Минске созданы все условия для того, чтобы принимать туристов, показывать себя, как современный европейский город.

Олег Степанюк:
На Ваш взгляд, всё-таки, он полностью раскрыт? Или что-то ещё мешает, что-то хотелось бы сделать, чтобы его расширить, поднять?

Елена Плис:

Может быть, недостаточно представлена туристическая навигация для иностранцев.

Потому что, на данный момент, конечно, охвачены центральные части города навигационными какими-то элементами. Мы планируем в дальнейшем вдоль проспектов Независимости, Победителей, то есть, наши центральные транспортные магистрали захватить. И Привокзальную площадь, площадь Октябрьскую, Независимости.     

Олег Степанюк:
Насколько удобен Минск не только для иностранных туристов, но и просто для гостей города. Вас устраивает эта информационная составляющая в минском метро?

Елена Плис:
Есть закон, в соответствии с которым проводится данная транслитерация. Но, даже мы, используя на картах города транслитерацию, используем её только при переводе названий объектов и улиц.

Вся иная информация – она же на английском языке на карте преподносится туристу.

Насколько мне известно, когда внедрялась данная навигация, проводили опросы с иностранцами – для них, в принципе, эта навигация понятна. И она же выполнена в соответствии с европейскими стандартами. Поэтому, может быть, это нашим жителям что-то где-то глаз режет и некомфортно.  

Минск туристический: что нового предлагают гостям города?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске будут развивать деловой туризм
Автобусные экскурсии для минчан: узнать больше о родном городе и отправиться на БелАЗ
Пятидневные программы для туристов разработали в Беларуси
Пятидневные программы для туристов разработали в Беларуси
Для приезжих иностранных граждан в Минске будет увеличено количество информационных туристических точек
Для приезжих иностранных граждан в Минске будет увеличено количество информационных туристических точек
Непутёвые путёвки: в минской турфирме сорвали отдых людям и не возвращают деньги
За 4 дня безвизового режима в Беларусь прилетели около 500 туристов
За 4 дня безвизового режима в Беларусь прилетели около 500 туристов
У вас очень добрые люди: насколько Беларусь готова к увеличению потока туристов
У вас очень добрые люди: насколько Беларусь готова к увеличению потока туристов
Первым безвизовым туристом в Беларуси стала китайская авиадиспетчер Ли Йен
Первым безвизовым туристом в Беларуси стала китайская авиадиспетчер Ли Йен
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru