﻿ Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ

21.01.2018 - 16:45

Новости Беларуси. С золотой медалью Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями. Мы все с нетерпением ожидаем начала зимних Олимпийских игр 2018 года и желаем нашей биатлонной команде ярких побед на трассах Пхенчхана.

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/skardinon
Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино
Александр Лукашенко вручил государственные награды
Домрачева пролучила премию и орден от президента Беларуси
Рафаэль Пуаре, главный тренер мужской сборной Беларуси по биатлону
Рафаэль Пуаре: У меня не было своего мнения о Беларуси. Имелся небольшой негатив
Дарья Домрачева
Дарье Домрачевой присуждена специальная премия «Белорусский спортивный Олимп» 2012 года
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева – первая в масс-старте в Ханты-Мансийске и обладательница Малого Хрустального глобуса
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске и завоевала Малый Хрустальный глобус
Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018
Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018
Фото: instagram.com/dadofun/
«Я горжусь своей женой!» Бьорндален прокомментировал поступок супруги
Все новости по теме Биатлон
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru