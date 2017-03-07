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«Тёмно-синий тогда и сейчас – это два разных цвета»: как восстанавливали форму кондуктора минской конки

07.03.2017 - 17:01

Новости Беларуси. Как изготавливали экспонаты для нового музея, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Одно дело – узнать, как это было, другое дело – воссоздать. С какими проблемами, возможно, пришлось столкнуться?

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Вы правильно говорите: нам казалось по документам – всё понятно. А, когда мы приступили к реализации, люди, которым приходилось делать: макетчики, художники – они задавали порой такие каверзные вопросы.

«А какой цвет?»

Кондуктор минской конки
Мы даже пришли к выводу о том, что мундир из тёмно-синего сукна: тёмно-синий цвет начала ХХ века и тёмно-синий цвет начала XXI века – это два совершенно разных цвета, как оказалось. Они имеют очень существенную разницу в цветовой гамме.

То есть, цвет того века тёмно-синий – это ближе к асфальтовому или иссиня-чёрному.

Современный цвет – он уже, действительно, тёмно-синий, совсем другой. Где-то приходил вопрос, даже, если по реконструкции костюмов: какие клапаны должны быть, какая шлица должна быть. А должна ли она быть, вообще? Как вот эти швы даже делать? И тогда приходилось – вплоть до того, что поднимали указы, утверждённые императором, какой должен быть мундир. Кондуктор минской конки
То есть, были эскизы, они утверждались: какого цвета опушка и пытались искать аналоги. Поскольку кондуктор был госслужащим, ему полагалась специальная форма. Было и уложение, и приказ, как они должны были одеваться. Костюм был праздничный, парадный – сложно сегодня понять, парадный и праздничный.

Будничный: летняя форма, зимняя форма.

Более того, мы столкнулись с такой деталью, когда делали работы по реконструкции костюма – мужские костюмы застёгивались, как на правую, так и на левую сторону, в зависимости от ситуации. И один из бортов должен был быть украшен галуном, то есть, красивой декоративной лентой.

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

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