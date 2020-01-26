Тёплая зима или плотный лёд. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси
Новости Беларуси. А теперь о том, что происходит обычно по ту сторону льда, когда зима водоемам устраивает ледяные объятия. Абстрагируемся от нынешней погоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У большинства рыб – зимняя пауза, они уходят на глубину и впадают в своеобразный летаргический сон. Таким образом они экономят энергию, меньше питаются и потребляют кислорода.
Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби?
Кстати, ледяная толща – тоже критический момент в жизни рыб. Это своеобразный барьер для кислорода. Если температура впадает в минусовые крайности, то это тоже неминуемая гибель.
Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:
Отсутствие устойчивого ледового покрова можно расценивать как положительный фактор в части стабилизации газового режима, потому что ничто не мешает сейчас кислороду проникать в водную среду.
С другой стороны рыбы, которые находятся в состоянии физиологического покоя, в этой ситуации не испытывают комфорта, вынуждены усиленно двигаться и, соответственно, тратить питательные вещества без их поступления извне. В этом году отсутствие снежного покрова сразу предопределяет, что весеннего паводка не будет. Вода не поднимется. Нарушаются условия естественного воспроизводства рыбы. Будет демографический провал.
Таким образом, угроз для рыб несколько: из-за бодрствования они худеют (кормов-то мало, а конкуренция большая), но пуще излишнего гидрофитнеса – температурные колебания и маловодие – это может привести к сезонному бесплодию.
Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?
Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней рыбалки в 2020 году не повезло от слова вообще: ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить, ни тебе померзнуть как следует в ожидании клева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А ведь в былые годы только на Вилейском водохранилище каждые выходные собиралось по несколько тысяч человек, чтобы вдоволь насладиться любимым хобби.
Но есть и хорошие новости. Очень даже велика вероятность, что такая ситуация приведет к увеличению количества рыбы в белорусских водоемах.
С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?
Судите сами: каждая не выловленная рыбаками самка в период нереста даст приплод. В итоге должно получиться эдакое самозарыбление.
Но совсем уж крест на зимней рыбалке тоже ставить не будем. Анастасия Дехтяр проинспектировала рыбные места.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Зимняя рыбалка. Грезы фанатиков. Мужики выходят на лед с прицелом, чтобы вытянуть что-нибудь побольше из лунки. У природы нет плохой погоды. Суровая белорусская реальность. Так что эти самые рыбаки в январе держат эти самые буры в зачехленном состоянии.
Тёплая зима или плотный ледяной покров. Учёные рассказали, какая температура больше подходит для рыбных водоёмов Беларуси
Вопреки гаданиям на неледяной гуще: какие снасти готовить с лета или пока с несостоявшейся зимы, любителям рыбной ловли остается только ждать с моря традиционно морозной погоды и наедяться, что клевое дело и впереть будет таковым.
Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняет. Как аномально тёплая зима повлияла на активность браконьеров в Беларуси?