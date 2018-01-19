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Тысячи сохранённых жизней и потушенных пожаров. Профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС

19.01.2018 - 12:43

Новости Беларуси. Они всегда готовы прийти на помощь. Профессиональный праздник отмечают белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их счету тысячи сохраненных жизней, потушенных пожаров и вызволенных из-под завалов. За статистикой – судьбы людей. Мастерство бойцов и парк современной техники позволяют приезжать на места чрезвычайных ситуаций за считанные минуты. 

В распоряжении МЧС самый грузоподъемный вертолет в мире –МИ-26. С его помощью наши бойцы не так давно тушили лесной пожар в Грузии, боролись с огненной стихией в Турции, Греции и России. Белорусский борт также помогал в эвакуации пострадавших при наводнении  в Сербии.

Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.

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Тысячи сохранённых жизней и потушенных пожаров. Профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС

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