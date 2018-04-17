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Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться. В Беларуси 17 апреля – Радуница

17.04.2018 - 14:24

Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан 17 апреля – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По церковной традиции, этот день начинается со службы в храмах. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю Радуницу отмечают на 9-й день после Пасхи. Само слово обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.

Горожанка:
Каждый год мы приезжаем сюда. Раньше с родителями ездили, когда были маленькими, и храм здесь работал, и службы велись. Теперь родителей не осталось, они ушли из жизни. Мы с братом поддерживаем эту традицию, потом, естественно, передастся нашим детям и нашим внукам.

За души умерших в церкви Святого благоверного князя Александра Невского молятся ежедневно. Храм расположен на военном кладбище. Здесь захоронены солдаты Русско-турецкой и Великой Отечественной войн. Люди приносят цветы, убирают могилы, зажигают свечи.

Горожанка:
Здесь похоронены воины, которые погибли при освобождении. Очень отрадно, что сегодня священнослужители провели молебен в память о них. Это очень важно и очень важно для молодежи.

Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться. В Беларуси 17 апреля День поминания усопших

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