У Беларусі будуць будаваць дарогі з унікальнай тэхналогіяй апрацоўкі пакрыцця супраць галалёду
Навіны Беларусі. У Беларусі паступова будуць пераходзіць на будаўніцтва дарог з бетонным пакрыццём. Прычым з унікальнай тэхналогіяй апрацоўкі пакрыцця супраць галалёду. Такі ўчастак ужо ёсць на другой кальцавой, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
З улікам таго, што бетон не схільны ўтвараць каляіны, па гэтай дарозе грузавыя аўтамабілі могуць праязджаць кругласутачна і пры любых умовах надвор'я. Гэта важна для міжнародных кампаній, якія актыўна возяць грузы праз нашу краіну з Еўропы ў Расію і Кітай і ў зваротным накірунку.
Анатолий Фиков, генеральный директор дорожно-строительного треста №5:
Летом при определённой температуре плюсовой у нас вводятся в республике ограничения нагрузки на ось. Для предотвращения колеиобразования. Беларусь позиционирует себя как транзитная страна. Соответственно, введение какого-либо рода ограничений негативно сказывается на грузопотоке и логистике. Если мы будем применять бетон, то проблема с колеиобразованием и проблема с нагрузкой уходят сами собой. Дороги с таким покрытием являются привлекательными для перевозчиков.
Да таго ж служыць такая траса не 7-8 гадоў, як звычайны асфальт, а 25-30. Спрыяе гэтаму і мадэрнізацыя цэментных заводаў: няма праблем ні з пастаўкамі сыравіны, ні з вытворчасцю бетону. Пры гэтым нашы дарожнікі навучыліся яго ўкладваць па двух тэхналогіях: нямецкай і амерыканскай. Дарэчы, гэта адкрывае і добрыя перспектывы для экспарту.
Юрий Масюк, генеральный директор Белавтодора:
Мы пошли даже двумя путями: приобрели комплексы и оборудование, и то, и другое, одного континента и второго. В процессе работы, когда рядом два коллектива трудятся на отличающихся технологиях, смогли понять слабые стороны и одной, и другой технологии. Я могу смело сказать, что мы сегодня можем и там, и там работать, если придётся.
Першай бетонцы ў Беларусі больш за паўстагоддзя, і яна служыць i зараз. Гэта дарога ад Калінкавічаў да Пінска. Яе, дарэчы, плануюць мадэрнізаваць. Зараз шукаюць замежнага інвестара.
Отремонтируют 260 км. Какие дороги в Минской области приведут в порядок в 2020 году
Новости Беларуси. В Минской области продолжается ремонт дорог местного значения. Всего госпрограммой на четыре года запланировано строительство и обновление почти 2 000 километров асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обновлено более 1 700 километров дорог. В 2020 году осталось привести в надлежащее состояние 260 километров. На это в бюджете заложено 34 миллиона рублей. Наиболее масштабные работы развернутся на трассах в Березинском, Крупском, Пуховичском и Червенском районах.
Александр Белянкин, первый заместитель генерального директора КУП «Минскоблдорстрой»:
Основные автомобильные дороги, которые будут отремонтированы, наверное, на слуху в Минском районе. Возьмем, например, Минский район, это Сеница – Прилуки – Самохваловичи. По поселку Сеница будет реконструирована дорога с доведением параметров до четырех полос. Это Дубовляны – Боровляны – Королев Стан, перемычка так называемая между М3 и автомобильной дорогой Р40.
Дорожные службы уделят особое внимание также обновлению транспортных развязок с автострадой М1. Кроме того, запланирован ремонт мостов и путепроводов.