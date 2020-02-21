У Беларусі будуць будаваць дарогі з унікальнай тэхналогіяй апрацоўкі пакрыцця супраць галалёду

Навіны Беларусі. У Беларусі паступова будуць пераходзіць на будаўніцтва дарог з бетонным пакрыццём. Прычым з унікальнай тэхналогіяй апрацоўкі пакрыцця супраць галалёду. Такі ўчастак ужо ёсць на другой кальцавой, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

З улікам таго, што бетон не схільны ўтвараць каляіны, па гэтай дарозе грузавыя аўтамабілі могуць праязджаць кругласутачна і пры любых умовах надвор'я. Гэта важна для міжнародных кампаній, якія актыўна возяць грузы праз нашу краіну з Еўропы ў Расію і Кітай і ў зваротным накірунку.

Анатолий Фиков, генеральный директор дорожно-строительного треста №5:

Летом при определённой температуре плюсовой у нас вводятся в республике ограничения нагрузки на ось. Для предотвращения колеиобразования. Беларусь позиционирует себя как транзитная страна. Соответственно, введение какого-либо рода ограничений негативно сказывается на грузопотоке и логистике. Если мы будем применять бетон, то проблема с колеиобразованием и проблема с нагрузкой уходят сами собой. Дороги с таким покрытием являются привлекательными для перевозчиков.

Да таго ж служыць такая траса не 7-8 гадоў, як звычайны асфальт, а 25-30. Спрыяе гэтаму і мадэрнізацыя цэментных заводаў: няма праблем ні з пастаўкамі сыравіны, ні з вытворчасцю бетону. Пры гэтым нашы дарожнікі навучыліся яго ўкладваць па двух тэхналогіях: нямецкай і амерыканскай. Дарэчы, гэта адкрывае і добрыя перспектывы для экспарту.

Юрий Масюк, генеральный директор Белавтодора:

Мы пошли даже двумя путями: приобрели комплексы и оборудование, и то, и другое, одного континента и второго. В процессе работы, когда рядом два коллектива трудятся на отличающихся технологиях, смогли понять слабые стороны и одной, и другой технологии. Я могу смело сказать, что мы сегодня можем и там, и там работать, если придётся.

Першай бетонцы ў Беларусі больш за паўстагоддзя, і яна служыць i зараз. Гэта дарога ад Калінкавічаў да Пінска. Яе, дарэчы, плануюць мадэрнізаваць. Зараз шукаюць замежнага інвестара.