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У белорусско-литовской границы открылся новый комплекс пограничной заставы «Островецкая»

01.02.2018 - 23:30

Новости Беларуси. Ее бойцы охраняют участок, протяженностью в 25 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При проектировании учитывались все особенности несения службы в этом направлении. Установлено передовое техническое оснащение.

На территории расположена площадка для рукопашного боя, учебное место для тренировок по огневой подготовке. Это позволит быстрее и эффективное обучать солдат срочной службы. 

Евгений Сазанович, начальник пограничной заставы «Островецкая»:
Участок пограничной заставы находится в регионе строительства атомной электростанции, что накладывает на выполнение подразделением особый отпечаток. Протяженность охраняемого участка составляет свыше 20 километров. Оборудована система сигнализационного и видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на действия нарушителей и гарантировано задержать их в любых условиях, обстановке.  

Построены закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция. Оборудована посадочная площадка для вертолета.

Для семей офицеров и прапорщиков построен также жилой дом. Первые новоселы уже получили ключи от квартир.

Территория охраняется с помощью интегрированной системы видеонаблюдения и фиксации.

У белорусско-литовской границы открылся новый комплекс пограничной заставы «Островецкая»

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