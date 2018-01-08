У мальчика поднялась температура, родители вызвали скорую. В Несвиже умер 6-месячный ребенок

Новости Беларуси. Обстоятельства смерти полугодовалого ребенка устанавливают следователи Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья малыша живет в агрогородке Снов. Сообщается, что накануне выходных у него поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь.

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Бригада медиков доставила малыша в Несвижскую районную больницу.

По факту смерти ребенка следствие приступило к проверке, в настоящее время собираются материалы. На месте также работает специальная комиссия Министерства здравоохранения (вопрос находится на контроле главы ведомства).