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У минчанина взорвался и загорелся телефон во время зарядки

03.08.2017 - 18:22

Новости Беларуси. Минчанин Илья Таловыря на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как сгорел его телефон.

По словам мужчины, он оставил мобильный телефон известной марки на зарядку. Телефон был выключен.

Илья Таловыря:
Через час произошёл взрыв и возгорание всего находившегося рядом. Хорошо, что в офисе были люди, которые не дали пожару разойтись, но в целом все могло закончиться очень нехорошо.

Фото: facebook.com/ilya.talovyra

Во время данного инцидента никто не пострадал.

Весной нынешнего года у жителя Минска загорелся телефон во время зарядки и мужчина получил сильнейший ожог руки.

Что делать в таких ситуациях – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/ilya.talovyra

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