новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

«У нас есть такое свое правило: не продавать пиротехнику детям до 18 лет»

29.12.2016 - 18:05

Новости Беларуси. Накануне праздников сотрудники МЧС проверяют торговые точки по продаже пиротехники.

В поле зрения – реализация новогодних фейерверков, салютов, хлопушек на «черном рынке». 

Основная цель спасателей – предупредить чрезвычайные происшествия во время новогодних праздников. Кроме проверки торговых точек, напоминают жителям Минщины правила обращения с пиротехникой. Тематические мероприятия проводят на предприятиях. Под особым вниманием дети, которые чаще всего чаще всего в поисках развлечений забывают о безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Калачинский, руководитель торговой сети по продаже пиротехники:
У нас есть такое свое правило: не продавать детям до 18 лет. Хотя закон регламентирует продажу до 15 лет. У нас было пару случаев, когда 16-летние подростки купили и принесли это все в школу.

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
Пиротехнические изделия, которые имеют технический класс, должны продаваться только в специализированных магазинах. Конечно же, они должны быть сертифицированы.
Перед использованием пиротехнического изделия обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Основная цель Министерства по чрезвычайным ситуациям в проведении рейдовых мероприятий – это донесение до населения мер безопасности и тех требований, которые предъявляются к использованию пиротехнических изделий.  

«У нас есть такое свое правило: не продавать пиротехнику детям до 18 лет»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В преддверии Нового года в Минске стартовали пиротехнические рейды
В преддверии Нового года в Минске стартовали пиротехнические рейды
Все новости по теме Пиротехника
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru