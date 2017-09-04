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У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии

04.09.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает прогресс в развитии белорусско-грузинских отношений и отсутствие спорных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября Президент Беларуси встретился с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии. Александр Лукашенко уверен: белорусская сторона всегда готова прийти на помощь в трудных ситуациях, как это было совсем недавно, когда наши спасатели помогали тушить пожар в Боржомском ущелье. Ну а то, что прошедший праздник Тбилисоба собрал в Минске такое число гостей, говорит об интересе белорусов и к грузинской культуре.

За встречей следили в сюжете.

У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии

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