У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили: Александр Лукашенко – премьеру Грузии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает прогресс в развитии белорусско-грузинских отношений и отсутствие спорных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября Президент Беларуси встретился с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии. Александр Лукашенко уверен: белорусская сторона всегда готова прийти на помощь в трудных ситуациях, как это было совсем недавно, когда наши спасатели помогали тушить пожар в Боржомском ущелье. Ну а то, что прошедший праздник Тбилисоба собрал в Минске такое число гостей, говорит об интересе белорусов и к грузинской культуре.