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У нас высоко ценят образование, полученное в Беларуси. В БГПУ прошел белорусско-туркменский «час дружбы»

03.04.2017 - 21:18

Новости Беларуси. Беларусь будет готовить специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время так называемого «часа дружбы».

Встреча прошла со студентами Белорусского государственного педагогического университета. Кроме высших учебных заведений подключить к подготовке квалифицированных кадров планируют ссузы и профтехучилища.

В сфере образования Беларусь и Туркменистан сотрудничают уже давно. Сейчас около 9 тысяч студентов из этой страны обучаются в наших вузах по различным специальностям, в том числе медицинским, техническим, технологическим, гуманитарным и педагогическим.

Между странами действует 18 межвузовских договоров.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
У нас уже в Солигорске в колледже учится группа студентов, которые поедут работать на «Гарлыкский комбинат». Была также организована подготовка непосредственно в Гарлыке на базе одного из учреждений образования. Мы готовы оказать содействие в плане обеспечения учебно-методическим комплексом подготовки специалистов для этого комбината, подготовки мастеров производственного обучения.

Ашырдурды Ашырдурдыев, студент БГПУ им. М. Танка:
У нас в стране очень высоко ценят образование, полученное юношами в Беларуси. У нас очень хорошо относятся к выпускникам белорусской страны, студентам, которые обучились тут.

У нас всегда в стране найдется для них рабочее место.

Идея проведения подобных «часов дружбы» была инициирована президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе недавнего визита Александра Лукашенко в эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 апреля «часы дружбы» пройдут в Медицинском университете, БГУ и БНТУ.

У нас высоко ценят образование, полученное в Беларуси. В БГПУ прошел белорусско-туркменский «час дружбы»

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