﻿ У российского музыканта в Минске нашли сверток с гашишем | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

У российского музыканта в Минске нашли сверток с гашишем

26.04.2018 - 18:07

Новости Беларуси. В Минске с наркотиками был задержан солист музыкальной группы из Красноярска.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 23 апреля в ходе несения службы по охране общественного порядка на пр. Победителей внимание сотрудника ОНиПТЛ Центрального РУВД Минска привлек молодой человек. Он хотел попасть на мероприятие, которое было посвящено образованию одного из футбольных клубов столицы. 29-летний парень был в состоянии наркотического опьянения. В сумке молодого человека обнаружили тубус для фотопленки, в котором находились два свертка с веществом.

По информации экспертов, спрессованное вещество из свертка – это гашиш. Молодой человек был помещен в изолятор временного содержания.

Оказалось, что он привез наркотик из России, откуда приехал на гастроли со своей группой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

В начале года стало известно, что водитель такси в Минске употреблял гашиш и предлагал его пассажирам (читать далее).

Фото: ГУВД Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
На минском вокзале задержана крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай
«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов
Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь
Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Все новости по теме Наркотики
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru