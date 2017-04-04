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У вас мирная страна, родителям спокойно, когда мы здесь: студенты из Туркменистана о Беларуси

04.04.2017 - 19:49

Новости Беларуси. «Часы дружбы» прошли 4 апреля в столичных ВУЗах. Во встречах с руководством Министерства образования и дипкорпуса участвовали белорусские и туркменские студенты. Идея проведения таких встреч озвучена президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в эту страну Александра Лукашенко.

Прочные связи в сфере образования между нашими странами налажены уже давно, однако сейчас появилось новое перспективное направление.

Белорусские ВУЗы начали подготовку специалистов для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. 

За этим «часом дружбы» – годы выстраивания отношений между Беларусью и Туркменистаном во всех сферах. Об успешном развитии приоритетнейшего из направлений, образования, красноречивее всего говорят цифры.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Из почти 9 тысяч граждан Туркменистана, которые проходят обучение в Республике Беларусь, около 8 тысяч – это учащиеся ВУЗов. Мы планируем также развивать сотрудничество и с точки зрения подготовки специалистов среднего звена.

Айза Кулиева, студентка факультета международных отношений Белорусского Государственного университета:
Нужно выделить уровень образования, во-вторых – ценовое соотношение с другими государствами. Здесь много наших, туркмен, а это уж облегчает нам жизнь за границей, когда мы все вместе, ну и спокойствие.

Спокойная страна и родителям спокойно, когда мы здесь.  

Как итог, юристы, медики, дипломаты, филологи – это неполный перечень специальностей, освоенных студентами из Туркменистана в нашей стране.

Белорусский государственный университет, ведущий ВУЗ страны, уже начал подготовку туркменских геологоразведчиков для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Среди таких студентов и Рустам. 

Рустам Ачилов, студент географического факультета Белорусского государственного университета:
В Беларусь я приехал учиться по совету родителей и родных, близких. Я всегда планировал, всегда мечтал работать в сфере добычи нефти или газа, любых полезных ископаемых. А сейчас такая возможность появилась, открылся горно-обогатительный комбинат на Гарлыкском месторождении. Конечно, я бы хотел работать там.


Таких ребят, как Рустам, целенаправленно добывающих знания для работы в недрах туркменской земли, только в БГУ – три десятка. А вот БНТУ отвечает за подготовку технических кадров.

Атаджан Махмудов, студент Белорусского национального технического университета:
Моя профессия – горный инженер, я буду работать под землёй, в шахте. Буду добывать калийные соли.

Не секрет, что диплом белорусских ВУЗов в Туркменистане в почете.

Именно поэтому поток студентов из этой азиатской страны ежегодно увеличивается. Однако недры белорусско-туркменских взаимоотношений полны запасом идей для новых сфер сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У вас мирная страна, родителям спокойно, когда мы здесь: студенты из Туркменистана о Беларуси

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