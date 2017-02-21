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У женщины часто болели дети: кому и по каким причинам дают льготы на выплату сбора на госфинансирование

21.02.2017 - 18:40

Новости Беларуси. В районах области продолжают принимать заявления граждан с просьбой об освобождении от сбора на финансирование госрасходов согласно Декрету № 3. В состав специальных комиссий входят не только сотрудники райисполкомов, но и медики, правоохранители и социальные службы, а также представители сельских исполкомов. Это позволяет рассмотреть каждое обращение индивидуально и принять правильное решение.

Так, в Пуховичский райисполком поступило около 30 обращений от граждан. 18 заявлений уже рассмотрены.

Два человека полностью или частично освобождены от уплаты соответствующего сбора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Бондаренко, начальник финансового отдела Пуховичского райисполкома:
Молодой человек служил в армии, демобилизовался в мае. Ему предоставили льготу, на 30% освободили от выплат. У женщины часто болели дети, два ребенка, часто обращались в больницу.

Тоже решили предоставить частичную льготу при уплате этого сбора.

Изучаем документы, где-то с председателем совета разговариваем, потому что они больше людей знают на территории своих населенных пунктов. К каждому подходим индивидуально.

У женщины часто болели дети: кому и по каким причинам дают льготы на выплату сбора на госфинансирование

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