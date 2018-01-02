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«Убедила его спуститься»: о чем говорила сотрудница ОМОНа с жителем Солигорска, взобравшимся на осветительную мачту в Минске

02.01.2018 - 21:40

Новости Беларуси. Бороться за жизни в канун праздников пришлось и милиционерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник столичного ОМОНа отговорил отчаявшегося жителя Солигорска от опрометчивого шага. Внимание к своей особе молодой человек привлекал с осветительной мачты, находящейся над железнодорожными путями.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Провела с ним беседу, узнала причину того, что все-таки произошло и что сподвигло мужчину на такой поступок. И все же убедила его спуститься вниз, чтобы пообщаться непосредственно внизу и благополучно разрешить вопрос.

В целом же новогодние выходные прошли спокойно, без ЧП и грубых нарушений правопорядка жителями и гостями столицы.

«Убедила его спуститься»: о чем говорила сотрудница ОМОНа с жителем Солигорска, взобравшимся на осветительную мачту в Минске

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