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Участники экспертно-медийного форума в Москве обсудили планы на год Союзного государства

27.11.2017 - 17:48

Новости Беларуси. О гуманитарном партнёрстве на международной площадке. Планы Союзного государства на будущий год обсудили участники экспертно-медийного форума в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повесткой нескольких дней дискуссий стали проблемы музеев, библиотек, книгоиздательства и образования. Так, одним из важных совместных проектов в 2018-ом станет реконструкция Брестской крепости и строительство нового музейного комплекса под Ржевом. Уже сформирована предварительная смета. Упросят работу и высших учебных заведений. Около 20 тысяч белорусов сегодня учатся в России. Затронули участники форума и тему цифровизации гуманитарной сферы.   

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:
Все сферы гуманитарного сотрудничества, которые есть, должны также идти в ногу со временем, необходимо создание единой большой системы бесшовного информационного пространства Союзного государства с общими подходами к накоплению, использовании и защите информации.

В кулуарах форума  без внимания журналисты не оставили  вопрос о союзном бюджете на следующий год. Он должен быть не меньше  нынешнего. Отмена роуминга между Беларусью и Россией может стать частью его расходов. В вопросе будет учтён опыт Евросоюза. Ключевым он станет на заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет в декабре в Гомеле.

Участники экспертно-медийного форума в Москве обсудили планы на год Союзного государства

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