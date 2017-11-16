«Учитель года Беларуси-2017» Светлана Румянцева: Канешне, гэта хваляванне, адказнасць і магчымый страх нават

Новости Беларуси. Большой Хрустальный журавль как признание мастерства высшей пробы. 16 ноября в Минске состоялась торжественная церемония вручения лучшему Учителю года главной награды национального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетное звание в 2017 году у Светланы Румянцевой – учителя белорусского языка и литературы из Новополоцка. Кстати, вместе с заветным призом педагогу достались и ключи от новенького автомобиля (это традиционный подарок от главы государства).