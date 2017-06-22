новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Учли мнение жителей: фруктово-овощные палатки остаются на улицах Минска

22.06.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Фруктово-овощные палатки на улицах белорусской столицы остаются.

Жители обратились в районные администрации с просьбой сохранить палаточную торговлю.

Мнение горожан стало решающим - палатки продолжат работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, это удобно. Не всегда есть время заехать на рынок или в гипермаркет. Да и отстоять очередь в кассу с пучком укропа, согласитесь, пустая трата времени.  

Если на улицах стоят палатки с овощами и фруктами, значит, это кому-нибудь нужно. Спрос есть не только на сам товар, но и на его доступность.

На весь город работают 203 такие палатки.

Они размещаются на торговых площадках на правах аренды. Количество фруктовых торговых точек если и уменьшится, то по инициативе самих арендаторов.

Учли мнение жителей: фруктово-овощные палатки остаются на улицах Минска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Проявить нужно себя с разных сторон»: победителей конкурса «Минский мастер-2017» наградили 16 июня
«Проявить нужно себя с разных сторон»: победителей конкурса «Минский мастер-2017» наградили 16 июня
Кто ответит за базар. Чем опасна стихийная торговля на улицах Минска?
Сломалась стиральная машина: почему не сработала программа расширенного сервиса?
Слово «успокойтесь» ещё больше раздражает: что делать с покупателями-экстремистами
Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»
Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»
Цена за килограмм и литр: как минчане оценили нововведения в магазинах
Цена за килограмм и литр: как минчане оценили нововведения в магазинах
Кому достанется квартира в Минске? В игре «Удача в придачу» впервые будет разыграно жильё
В народной игре «Удача в придачу» будет разыгрываться жильё в Минске
Все новости по теме Торговля в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru