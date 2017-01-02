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Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома

02.01.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Где встречает Новый год Андрей Шорец и чего желает жителям Минска в Новом году, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Где и как будете встречать Новый год?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Дома, с детьми, с женой. Традиционно.

Олег Степанюк, СТВ:
И тогда, традиционно – Ваши новогодние пожелания минчанам.

Андрей Шорец:
Я желаю минчанам удачи в Новом году, мира, добра, благополучия – им и их семьям. 

Где в Минске встретить Деда Мороза в январе и что мэр города желает жителям в Новом году?

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