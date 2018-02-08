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Ударил кулаком в лицо и ногой в живот. Завершено расследование дела об избиении сотрудника метрополитена в Минске

08.02.2018 - 12:26

Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина избил сотрудника службы безопасности Минского метрополитена. Последний выполнял свои должностные обязанности и не пропустил на станцию пьяного человека.

По сведениям УСК по Минску, завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего нападавшего. Инцидент произошёл днём 13 ноября прошлого года. Инспектор не пустил нетрезвого гражданина на станцию метро «Уручье». Мужчина начал возмущаться.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:
Для разрешения конфликтной ситуации инспектор вызвал на место наряд патрульно-постовой службы милиции. Однако обвиняемый до его прибытия покинул вестибюль. Вскоре мужчина вернулся и нанес сотруднику метрополитена удар кулаком в лицо, а после его падения на пол – ногой в область живота.

Фото: УСК по Минску

Нападавшего задержали. Обвиняемый был заключён под стражу.

В ходе расследования были опрошены участники и очевидцы произошедшего, проведён анализ телефонных соединений и записей видеокамер.

Материалы дела переданы для направления в суд.

В декабре прошлого года в Воложинском районе было совершено нападение на сотрудника ГАИ.

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Фото: УСК по Минску

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