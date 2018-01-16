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Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского

16.01.2018 - 21:51

Новости Беларуси. Попасть в аварию дважды на одном месте: утром 16 января неподалеку от музыкального театра на Площади Богушевича столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники ДТП вызвали ГАИ, а по приезду инспекторов решили оформить европротокол.

Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину, правда, несильно, так что оформлять ДТП не стали. Пострадавших в обоих случаях нет. Но в районе, где и без того затруднено движение, образовался внушительный затор.

Уезжая с места аварии, водитель легковушки задел еще одну машину: двойное ДТП на проспекте Дзержинского

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