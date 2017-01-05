новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Угостить чаем или поделиться теплыми вещами: в холодное время года такая помощь остаётся незаменимой

05.01.2017 - 20:23

Эти дни сотрудники ГАИ готовы помогать автомобилистам,

которые испытают технические проблемы во время движения и вынуждены будут мёрзнуть на улице.

Впрочем, свою поддержку предлагают многие службы, в том числе спасатели, волонтеры и простые минчане.

В социальных сетях появляется все больше предложений угостить горячим чаем,

или поделиться тёплыми вещами тем, кто будет в этом нуждаться.

Не мало призывов о том, чтобы хотя бы временно приютить бездомных животных на период сильных морозов.

Или просто покормить четвероногих бродяг,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Угостить чаем или поделиться теплыми вещами: в холодное время года такая помощь остаётся незаменимой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Румак
Александр Румак, заместитель Министра труда и соцзащиты Республики Беларусь: о поддержке всех категорий населения и материальной помощи
Продала квартиру и оказалась нигде: как становятся бездомными
Бесплатный ночлег и еда: «Социальный патруль» в Минске начнет работать 21 ноября
Бесплатный ночлег и еда: «Социальный патруль» в Минске начнет работать 21 ноября
В 2017 планируется оказать социальную помощь 47 тысячам минчан
В 2017 планируется оказать социальную помощь 47 тысячам минчан
Дедушка по переписке: в Гомельской области создадут базу данных одиноких пожилых людей
Дедушка по переписке: в Гомельской области создадут базу данных одиноких пожилых людей
В Борисове в рамках международной соцподдержки открыта выставка фотопортретов несовершеннолетних матерей
В Борисове в рамках международной соцподдержки открыта выставка фотопортретов несовершеннолетних матерей
Оставшийся без жилья после июльского урагана пенсионер справил новоселье
Оставшийся без жилья после июльского урагана пенсионер справил новоселье
В Беларуси на 7-10 рублей увеличатся пособия по уходу за ребенком до трех лет
В Беларуси на 7-10 рублей увеличатся пособия по уходу за ребенком до трех лет
Все новости по теме Социальная помощь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru