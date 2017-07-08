новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Уимболдон. Тандем Мирный и Матковский обыграл братьев Брайанов

08.07.2017 - 22:06

Максим Мирный, которому на днях исполнилось 40 лет, успешно преодолел второй круг парной мужской сетки Уимблдона.

Легенда нашего тенниса выступает на лондонской траве в связке с поляком Мартином Матковским,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня днём славянский тандэм сломил сопротивление братьев Брайанов. Причём американцы не смогли записать на свой счёт ни одного сета,

уступив 3:6, 5:7, 4:6.

В одной восьмой финала Мирного и Матковского ожидает схватка с дуэтом Николас Монро (США) – Артём Ситак (Новая Зеландия).

Уимболдон. Тандем Мирный и Матковский обыграли братьев Брайанов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Уимблдон. Виктория Азаренко обыграла Хизер Уотсон и вышла в 1/8 финала
Уимблдон. Виктория Азаренко обыграла Хизер Уотсон и вышла в 1/8 финала
Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковски успешно стартовали в турнире
Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковский успешно стартовали в турнире
Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину
Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину
Фото: vesnushka86
Двигаемся дальше: Азаренко прошла в 1/16 Уимблдона
Владимир Игнатик обыграл испанца Томи Робредо в 1/16 финала турнира в Марбурге
Владимир Игнатик обыграл испанца Томи Робредо в 1/16 финала турнира в Марбурге
Уимблдон: трое белорусов примут участие в состязаниях мужских пар
Уимблдон: трое белорусов примут участие в состязаниях мужских пар
Уимблдон: Азаренко и Соболенко продолжают борьбу, Саснович возвращается домой
Уимблдон: Азаренко и Соболенко продолжают борьбу, Саснович возвращается домой
Фото: sabalenka_aryna
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru