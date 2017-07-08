Уимболдон. Тандем Мирный и Матковский обыграл братьев Брайанов

Максим Мирный, которому на днях исполнилось 40 лет, успешно преодолел второй круг парной мужской сетки Уимблдона.

Легенда нашего тенниса выступает на лондонской траве в связке с поляком Мартином Матковским,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня днём славянский тандэм сломил сопротивление братьев Брайанов. Причём американцы не смогли записать на свой счёт ни одного сета,

уступив 3:6, 5:7, 4:6.

В одной восьмой финала Мирного и Матковского ожидает схватка с дуэтом Николас Монро (США) – Артём Ситак (Новая Зеландия).