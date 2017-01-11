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Указ о безвизовом въезде в Беларусь опубликован на национальном правовом интернет-портале

11.01.2017 - 10:38

Новости Беларуси.

Пятидневный безвизовый режим въезда в Беларусь вступает в силу с 12 февраля.

Об этом 11 января сообщило Министерство иностранных дел в своём твиттер-аккаунте.

Указ, напомним, Президент Беларуси подписал 9 января. Им устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более 5 суток через «Национальный аэропорт Минск». 

Основная ставка делается на путешественников прежде всего из Европы, Северной Америки и Персидского залива.

В списке – 80 государств – это все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале (подробнее).

Указ о безвизовом въезде в Беларусь опубликован на правовом портале

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