Уклонение от службы в армии. Как не оказаться на скамье подсудимых?

Уклонение от призыва может серьезно повлиять на последующую жизни молодого человека. Во время весеннего призыва в 2015 году уклонистами в Минске стали 209 человек. Завели 34 уголовных дела, остальные отделались штрафами. В каких случаях игнорирование повестки может закончиться арестом?

Следует различать понятия «уклонение от воинского учета» и «нарушение правил воинского учета».

Молодой человек нарушает правила воинского учета, если там не состоит. Военкомат не отправляет ему повестку, потому что не располагает необходимыми данными. Под нарушение подпадают следующие случаи:

— увольнении в запас и неявка в военкомат в течение месяца,

— изменение места работы, учебы, семейного положения, места жительства без уведомления военкомата

— при выезде за границу дольше, чем на 6 месяцев без информирования военкомата

— утрат военного билета, о чем необхдимо сообщить в недельный срок,

— выезд за границу более чем на месяц в период мероприятий призыва без уведомления военкомата.

Уклонение от воинского учета — игнорирование мероприятий по призыву на воинскую службу, неявка на сборы или занятия, отказ от получения повесток.

Статья 10 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» предусматривает несколько уважительных причин неявки гражданина по повестке:

— заболевание с утратой трудоспособности;

— тяжелое состояние члена семьи или участие в похоронах;

— обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

— иные уважительные причины, которые признаются таковыми призывной комиссией или судом.

Причины неявки должны быть подтверждены документами, которые предоставляются в течение недели с момента окончания причины.

Если призывник не явился в военкомат по повестке в период призыва и не создал препятствий работе призывной комиссии — штраф до 5 базовых величин (статья 25.1 КоАП). В обратном случае применяют статью «уклонение от мероприятий призыва» (435.1 УК), которая предусматривает штраф (а это более 20 базовых величин), ограничение или лишение свободы до двух лет. Неявка вне призыва — штраф до 5 базовых величин (статья 25.1 КоАП). Для рядового запаса существует только административная ответственность. За неявку — штраф от 2 до 5 базовых величин (статья 25.8 КоАП).

Житель Молодечненского района надеялся, что дотянет до 27, игнорируя военкомат. Он не являлся ни на медицинское освидетельствование, ни по повесткам военкомата. На суде парень не стал отпираться. В итоге 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Молодой человек может заменить срочную военную службу, службу в резерве на альтернативную, если у него есть основания. За 10 дней до окончания мероприятий по призыву он может обратиться с заявлением в комиссию по месту жительства. Чаще всего причиной становятся религиозные убеждения.

Гомельчанин Дмитрий Смык отказался брать в руки оружие из-за религиозных убеждений. Его признали преступником. Смык должен выплатить штраф в 3,5 миллиона «за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу». Но дело направили новое рассмотрение.

Фрезеровщика Виктора Калину оштрафовали на 21 миллион. Молодой человек, будучи свидетелем Иеговы, пройдя все бюрократические процедуры, в военкомате отказался садиться автобус и ехать в военную часть. Его просьба пройти альтернативную службу была отклонена. Такая возможность появилась только с 1 июля 2016 года, а призван Калина был раньше.

Повестка вручается не позднее 2 дней до указанной даты явки в военкомат. Оповещение на несколько лет вперед не противоречит закону. Если повестку вручили поздно, ее лучше получить, указать дату и написать «повестка вручена менее чем за два дня, прошу вызвать в установленном законодательством порядке».

Вручают повестку должностные лица, которые наделены для этого определенными полномочиями.

Работа: сотрудники отдела кадров, директор, бухгалтер или иное лицо, которое наделенное полномочием для вручения повестки.

Дом: сотрудник ЖЭС,участковый, сотрудник военкомата.

Учеба: сотрудник военно-учетного стола, деканат.

Без посещения военкомата, выпускнику могут грозить не выдать диплом. В белорусском законодательстве нет ограничений, предписывающих не выдавать выпускникам государственный диплом гражданского ВУЗа, если они не посетили перед этим военкомат.

В некоторых случаях предусмотрена отсрочка от армии. Ее максимальный срок — 1 год.

Одна из главных причин — состояние здоровья.

9 уклонистов были разоблачены из-за наличия прав на управление автомобилем. Молодых людей комиссовали по причине наличия болезней, которые являются противопоказанием для вождения авто.

Житель Лиды 3 раза получал отсрочку по состоянию здоровья. Молодой человек был обязан пройти обследование в областной больнице. На 4 он и вовсе решил в военкомате не появляться. Суд признал его виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу и обязал выплатить штраф (1500 рублей).

Очное обучение за границей на 1 и 2 ступени является основанием для отсрочки. Если студент обучается дистанционно, то решение будет зависеть от военкомата.

Житель Новобелицкого района Гомеля поступил в российский ВУЗ и в сентябре уехал учиться, но спустя полгода был отчислен. Молодой человек вернулся. Дома он отказался получать повестку и в военкомат не явился. В суде его признали виновным в умышленном уклонении от призывных мероприятий и назначили штраф 1400 рублей.



Магистранты (аспиранты, докторанты), обучающиеся очно в Беларуси или за рубежом на второй ступени образования, имеют право на отсрочку.

Если дальнейшее обучение проходит заочно в Беларуси, предоставляется отсрочка. За границей — нет. Если в справке из иностраного университета не указана форма обучения или указана очная, студенту может повезти, так решение за военкоматом.

Отсрочка положена на период обучения на факультете довузовской подготовки, подготовительных курсах ВУЗов.

Студенты, получившие диплом о среднем, средне-специальном, профессионально-техническом образование до 1 сентября текущего года.

В период поступления на 2 степень высшего образования до конца года, в который был получен диплом.

Отсрочка по семейным обстоятельствам (имеющим нетрудоспособных членов семьи, жену и ребенка в возрасте до 3 лет или беременную жену и т.д.) Если молодого человека уже призвали, то увольнение со службы разрешается предусмотрено только после рождения ребенка.

Судя по всему, житель Буда-Кошелевского района, получив повестку, невнимательно ознакомился со всеми условиями предоставления отсрочки. Молодой из многодетной семьи, имея родителей пенсионеров, уехал в Россию. Так как за родителями могут присматривать другие совершеннолетние дети, парень вместо армии попал под арест на 5 месяцев.

Жена — инвалид 1 или 2 группы, ребенк-инвалида;

Если призывник является единственным родителем.

Исполнение полномочий депутата.

Откосить от армии пытаются многие. Спрос рождает предложение: предприимчивые злоумышленники предлагают белый билет “быстро и недорого”. Попадаются не только призывники, но и те, кто предоставляют им такую возможность ради материальной выгоды.



В 2012 году врач-травматолог, начальник отдела призыва Мозырского райвоенкомата и предприниматель создали схему, благодаря которой уклонисты получали военный билет по состоянию здоровья. В 2014 мошенники предстали перед судом. За 2 года они сумели помочь 2 десяткам молодых людей. Для того, чтобы скрыть момент передачи денег, суммы перечислялись на счет предпринимателя, позже часть денег передавалась врачу и сотруднику военкомата.