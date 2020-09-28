Укрепление регионального сотрудничества. Что обсуждали Александр Лукашенко и губернаторы Псковской и Омской областей
Новости Беларуси. Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. 28 сентября Александр Лукашенко провел встречи с главами двух российских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернаторы вместе с делегациями из различных областей приехали в Минск на Форум регионов.
С руководителем Псковской области шла речь об увеличении товарооборота и возможных поставках техники и оборудования. Не меньше планов у Беларуси с Омской областью. Учитывая потенциал региона – Омск крупный промышленный центр Сибири, – экономический результат может быть более весомым.
Напомним, активизировать региональное сотрудничество Беларуси и России договорились на встрече президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Небольшой экскурс в историю и современные перспективы сотрудничества – в репортаже Виктории Ходосок.
Россия начинается именно здесь. Так говорят про себя сами псковичи. Старинный русский город – административный центр области-соседки Беларуси. Михаил Ведерников – глава региона – пусть с визитом в Минске в качестве губернатора и впервые, но по настолько дружественной встрече Александра Лукашенко и не скажешь.
Михаил Ведерников в должности губернатора третий год. Но даже за это время от псковичей одни положительные отзывы в Instagram. Видно, за регион губернатор взялся крепко. В хорошем смысле. Нам это только на руку. Область развивается, а значит нуждается в специалистах, технологиях, технике.
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Эту поездку в Беларусь российские партнеры планировали давно. Да, сотрудничество Минска и Пскова налажено, но можно работать и лучше. Товарооборот за 7 месяцев 2020 года – чуть меньше 61 миллиона долларов. По сравнению с 2019-м цифра сократилась из-за пандемии. Но в 2016 году торговля шла куда активнее – больше 100 миллионов долларов. Потому к нам из российского региона приехала большая делегация, порядка 30 человек. Это представители компаний, которые уже сотрудничают с Беларусью, и новые потенциальные партнеры.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:
Одно из основных направлений – конечно, это сфера строительства. Белорусы славятся качеством строительства. Достаточно большое количество людей в виде специалистов работают на стройках, но мы бы хотели все-таки более системно эту работу организовать. У нас, тем более, есть хороший опыт.
Самая крупная школа в городе Пскове построена именно белорусскими строительными организациями. Мы этим опытом довольны, потому что качество очень высокое. А с учетом того, что у нас большое количество объектов строится и будет строиться до 2024 года в рамках нацпроектов, что называется, поле для сотрудничества есть.
Так, Михаил Ведерников будет держать компании регионов в тонусе. Сегодня без конкуренции никак.
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Кстати, про медицинские кадры. Российские партнеры заинтересованы в подготовке специалистов в наших университетах. Дефицит кадров – 50 %. И уже подписали с нами соглашение.
Тем временем Омская область намерена увеличивать локализацию белорусского производства сельхозтехники. Договариваться об этом и не только приехал губернатор Александр Бурков.
Сегодня товарооборот между сторонами – всего 35 миллионов долларов. Цифру необходимо увеличивать, ориентир – на 100 миллионов. Белорусы готовы сотрудничать и в области промышленной кооперации, и по экспорту технологий и услуг, созданию совместных сборочных производств и сервисных центров.
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Перспективы есть и в продовольственной сфере. Несмотря на расстояние в 3,5 тысячи километров, на полках сибирских магазинов легко найти белорусские продукты. Только в Омске работают семь фирменных магазинов отечественных производителей. А из Омской области в Беларусь ежегодно поставляется 15 тысяч тонн плавленого сыра. Наращивать двустороннее сотрудничество в первую очередь планируют в области промышленности и сельского хозяйства.
Губернатор Омской области России: мы договорились о главном с Александром Григорьевичем
Не обошли стороной и тему спорта. Именно в Омске находится единственный за Уралом крытый велотрек. Поступило предложение провести совместный Кубок Содружества.
А вообще, с Омском Беларусь работает давно. В этом российском регионе живут более 6 тысяч белорусов, многие – потомки тех, кто осваивал сибирские земли. А потому и неудивительно, что помимо тесных экономических связей нас объединяют дружественные и в чем-то родственные отношения. Но и это далеко не все. Общая память и общие страницы прошлого. Историю годами не сотрешь.
Форум регионов Беларуси и России в онлайн-формате. Каким был первый день?
Новости Беларуси. Коллаборация вузов, филиал БелАЗа в России и совместная борьба с фальсификацией истории. Седьмой по счету Форум регионов Беларуси и России стартовал с обсуждения перспективных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз эксперты общаются в режиме видеоконференции из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Несмотря на онлайн-обстоятельства, к подписанию готовятся несколько десятков контрактов, планируется заключить соглашения с пятью регионами.
Подробности союзного диалога на расстоянии – в репортаже Ксении Худолей.
Подлинные наградные листы, подшивки фронтовых газет, артефакты ужасающих событий Тростенца. Военная экспозиция белорусской НАН – синоним темы VII Форума регионов.
Ксения Худолей, корреспондент СТВ:
Сохранение общей исторической памяти – один из главных акцентов союзных отношений на протяжении многих лет. И пусть эпидемиологические перипетии не позволили российским коллегам взглянуть на экспозицию Академии наук своими глазами, обсудить все самые важные вопросы в онлайн-формате экспертам двух стран ничего не помешает.
Дискуссия на вынужденном расстоянии не добавила сложностей уже традиционному белорусско-российскому диалогу. Третья социокультурная секция Форума расположилась в Академии наук. Несколько сотен ученых и экспертов разных сфер в назначенный час заняли свои места за столом веб-переговоров. Более 20 тем для обсуждения и каждая под грифом «актуально». И все же общей точкой кипения остаются попытки переписать нашу военную историю.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Некоторые хотят исказить историю и переписать ее. Этого делать категорически нельзя. Все равно останется правдой. И мы сегодня делаем акцент на своей конференции, своей секции, чтобы лишний раз подчеркнуть правдивость, истинность Великой Отечественной войны, и чтобы в конечном итоге вот эта истина пропитала каждого нашего школьника и каждого молодого человека.
Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России:
Главной точкой приложения наших совместных сил должна быть молодежь, должны быть те люди, которые, может быть, знают меньше об истории своего Отечества, об истории той войны, но которым завтра предстоит определять уже отношения нации, отношения человечества, если хотите, к этой нашей общей истории. И мы договорились, что мы, помимо собственных возможностей, возможностей сенаторов, членов соответствующих палат наших двух парламентов, мы будем подключать к этой работе молодежные парламенты, которые существуют при наших Национальных собраниях.
И хотя пробелы в патриотическом воспитании нам еще предстоит восполнять, все же сетовать на союзную молодежь с каждым годом приходится все меньше. Инициативу исторического пиара (в самом честном смысле этого слова) подхватывают школьники и студенты. Турпоходы, интернет-порталы и целый ряд акций с общей, белорусско-российской геолокацией.
Кристина Борбут, заведующая кабинетом патриотического воспитания Республиканского центра экологии и краеведения:
Это проект «Звездочка на карте района», который разработан учреждениями образования Республики Беларусь, к которому может подключиться и присоединиться любое учреждение образования на территории любой страны, в том числе и Российской Федерации. Уже подготовлено учреждениями более 200 таких интерактивных карт, а это более 4000 памятников военной истории.
Анастасия Василевич, участница патриотической акции «Звездный поход»:
«Звездный поход» стал интернациональным с недавнего времени. В основном, участвуют студенты из различных стран, таких как Узбекистан, Азербайджан, Россия. Они приезжают в Беларусь к нам и посещают места, где захоронены их земляки. Мы до сих пор общаемся с некоторыми студентами. Они приезжают к нам еще раз.
Дистанционный формат общения не повлиял и на подписание запланированных промышленных контрактов. К важным договоренностям можно отнести вопрос дальнейшей кооперации партнеров БелАЗ и МАЗ. В адрес наших машиностроительных гигантов уже поступили конкретные предложения. В ближайшее время их внимательно изучат на предприятиях.
Гендиректор БелАЗа: кооперация между Беларусью и Россией, если взять наше предприятие, составляет порядка 50%
Белорусской стороной также инициирован проект по производству дорожно-строительной техники в Брянске. Нам действительно есть что предложить. Дороги, в некотором смысле, еще один белорусский бренд. Партнерам остается только определиться с линейкой необходимой продукции.
В прописке Форума уже есть Сочи, Москва, Могилев, Санкт-Петербург. Минск встречает союзный диалог в третий раз. За семь лет стороны подписали более 300 соглашений на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Не менее плодотворна площадка для рождения новых межрегиональных проектов и в этот раз.
Андрей Кутепов, председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации России:
От Калининграда до Владивостока сегодня были представители, которые говорили каждый в своей сфере: какие кластерные объекты они могли бы развивать с белорусской стороной. Вопросы, касаемые цифр, сегодня не обсуждали, поскольку это перспективы того или иного предприятия, которое участвует в организации. Могу вам сказать однозначно, что интерес повышенный к сотрудничеству.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Действительно, будущее за вот этими регионами, за сотрудничеством между регионами, между предприятиями, между людьми. И в сфере IT, и в сфере торговли, и в сфере туризма, в сфере транспортных инфраструктур – везде есть точки соприкосновения, поэтому остается только работать и расширять наше сотрудничество.
Выгодно зацепил Форум и Минскую область. В век технологий регионы двух стран постоянно на связи, то и дело обмениваются фото и видео. Полный коннект и в работе.
Например, в Фаниполе 28 сентября разрабатывали рецепт повышения престижа профессии агрария. Как привлечь молодые кадры на село и что за сельскохозяйственные классы апробируют в белорусских школах? В топе союзных запросов наши агрогородки и инновационные проекты агрокомплекса.
Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета:
В нашем университете созданы целые структурные подразделения, которые соответствуют мировому уровню. Например, центр по трансплантации эмбрионов и их выращиванию. Сегодня аграрные вузы и Беларуси, и России, готовят кадры. Кадры, которые отвечали бы современным условиям, а эти условия быстро меняются. И надо приспосабливаться к этим меняющимся условиям, именно менять технологии, которые бы конкурировали с западными технологиями.
Есть еще день, чтобы по-дружески обменяться опытом и по-партнерски заключить выгодные соглашения. Напомним, главные итоги Форума будут подведены 29 сентября.
По предварительным оценкам, сумма подписанных договоров составит не менее 700 миллионов долларов.