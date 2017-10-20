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Ultra HD и расширение аудитории: в свой 25-летний юбилей «МИР» поделился планами

20.10.2017 - 21:48

Новости Беларуси. 25 лет с «МИРом»: 20 октября в Минске межгосударственную телерадиокомпанию «МИР» поздравили с четвертьвековым юбилеем коллеги, а также представители Администрации Президента, министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудникам и руководству белорусского представительства вручили памятные подарки, грамоты и благодарности.

Напоминаем, телекомпания была создана в 1992 году решением глав государств СНГ. Целью ставилось освещение политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества. Сегодня этот информационный проект объединяет населения всех стран бывшего Советского Союза и вещает в четырех часовых поясах.

Владимир Перцов, директор представительства МТРК «МИР» в Республике Беларусь:
Когда распался Советский Союз, такого общего телевидения как такового не стало. Появились национальные каналы, федеральные каналы. Но такого телевидения, которое бы рассказывало о странах, бывших республиках СССР, где живут родные, близкие и родственники, где кто-то когда-то служил, бывал в командировках, просто не стало. Поэтому у людей просто возникла такая потребность.

И эту информационную потребность реализует проект под названием МТРК «МИР».

В планах телерадиокомпании «МИР» – расширение аудитории и создание новых программ,

направленных на объединение жителей стран Содружества. К 2019 году «МИР» планирует перевести вещание в формат высочайшего качества Ultra HD.

Ultra HD и расширение аудитории: в свой 25-летний юбилей «МИР» поделился планами

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