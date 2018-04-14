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Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?

14.04.2018 - 14:57

Новости Беларуси. Зарплаты тренеров и игроков, ситуация в детском спорте и готовность к Чемпионату мира – 14 апреля в Минске обсуждали актуальные вопросы развития белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот вид спорта ждут масштабные нововведения. Во-первых, чемпионат Беларуси будет разделен на два дивизиона – A и B. Это позволит каждой команде получить соперника по силам. Остро стоял вопрос с легионерами. В Федерации решили, что в одном мачте смогут участвовать до 5 таких игроков.

Появится и возрастной лимит. Команда вправе заявить только 7 хоккеистов, чей возраст выше 28 лет. Такой шаг, по мнению экспертов, позволит в прямом смысле дать дорогу молодым. А более опытные хоккеисты смогут попробовать себя в качестве тренеров.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси:
По самым острым вопросам мы делали тайное голосование, чтобы каждый человек смог высказать свою истинную точку зрения. Все, что мы делаем, направлено на одну цель – улучшить, усилить белорусский чемпионат. Соответственно, усилить подготовку ребят для «Динамо» и для сборной нашей страны.

И мы договорились, что мы не статичны, мы в динамике. Если мы что-то сделали неправильно и какое-то решение не сработает, мы мгновенно будем садиться, собираться и принимать решения, которые будут изменять ситуацию, если мы что-то сделали неверно.

Что касается зарплат хоккеистов и тренеров, то эти суммы будут напрямую зависеть от результатов. Но сегодняшние выплаты станут практически вдвое меньше. 4000 рублей – это максимальная зарплата игрока дивизиона А. За каждую игру предусмотрены финансовые бонусы.

Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?

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