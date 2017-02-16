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Умер бывший гендиректор телеканала СТВ Григорий Новиков

16.02.2017 - 14:01

Новости Беларуси. 16 февраля не стало журналиста и телеведущего Григория Новикова, стоявшего у истоков создания нашего телеканала. Фотограф, корреспондент, главный редактор, ведущий и автор телевизионных программ.

Несколько лет подряд Новиков оставался в тройке лучших корреспондентов ТАСС.

Он был непримиримым и порой жестким репортером. И таким же требовательным в общении с молодыми журналистами, которые под его началом учились профессии.

Григория Новикова не стало на 71 году жизни.

Коллектив «Столичного телевидения» выражает соболезнования родным и близким Григория Новикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер бывший гендиректор телеканала СТВ Григорий Новиков

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