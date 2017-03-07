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Уникальная водяная колонка представлена в музее минской конки: таких всего 2 в Беларуси

07.03.2017 - 17:02

Новости Беларуси. Каким образом она оказалась в экспозиции, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
По большому счёту, это, наверное, первый экспонат Музея истории города Минска.

Действительно, экспонат редкий – вообще, для Беларуси.

На всю Беларусь два подобных экспоната. Колонка начала ХХ века, на ней есть клеймо мастера, фирмы, которая её изготовила.

Старинная водяная колонка
Написано «Минск губ. Анцелиович», то есть, Минск губернский, техническая контора Анцелиовича. Находилась она на улице Губернаторской, то есть, нынешней улице Ленина.

Занимались устройством водопроводов, ванн, артезианских колодцев.

Найдена колонка была в 2004 году строителями во время работ на территории посольства США, и передана по инициативе посла. 

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

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