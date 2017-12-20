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Уникальную книгу с трудами белорусских просветителей по юриспруденции презентовали в Минске

20.12.2017 - 19:15

Новости Беларуси. В Минске презентовали очередное издание в рамках проекта «Наследие права». В течении 6 лет он популяризирует научные труды классиков юриспруденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сей раз в уникальную книгу вошли произведения белорусских авторов 16-17 веков: просветителей, деятелей, мыслителей, ученых и правоведов Беларуси. Таких как Франциск Скорина, Лев Сапега.

Виктор Каменков, заслуженный юрист Республики Беларусь, заместитель председателя ОО «Белорусский республиканский союз юристов»:
Труды наших отечественных юристов разных времен чтобы показать переход времен для молодых поколений юристов, что наша страна, наше государство, наша Беларусь родная имеет глубокие корни. Что правовая мысль уже была давно известна, и причем белорусская правовая школа была очень давно заметна не только на нашей территории, но и в Европе.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь:
Каждое это издание – это важный элемент изучения основ белорусской государственности, изучение истории формирования белорусской правовой юридической мысли, изучение тех достижений, которые имели место в белорусской юридической науки в прошлом, и возможность о предоставлении возможности их использования.

Произведения, вошедшие в книгу, посвящены взаимосвязи права и философии, религии, государственности, политики. Издание позволяет ознакомиться с процессом становления белорусского права. Узнать взгляды известных деятелей того времени на закон, индивидуальные свободы, государственное реформирование и даже гарантии владения  имуществом.

В одном издании эти произведения ранее не выпускались, более того, некоторые из них не имели до сих пор перевода на русский и белорусский языки.

Уникальную книгу с трудами белорусских просветителей по юриспруденции презентовали в Минске

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