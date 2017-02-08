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Уникальные книги, автограф-сессии, конкурсы: в Минске проходит ХХIV международная книжная выставка

08.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Более 30 стран и множество раритетных изданий. В Минске 8 февраля вот уже в 24-й раз открылась Международная книжная ярмарка. Россия, Германия, Китай, Иран, США. Среди почетных гостей – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Впервые в книжном форуме принимает участие Греция.

А вот приурочена масштабная ярмарка к 500-летию белорусского книгопечатания и юбилеям известных классиков – Янки Купалы и Якуба Коласа. Прошлый год стал действительно плодотворным для белорусских книгоиздателей. Выпущено около 10 тысяч книг тиражом 23 миллиона экземпляров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Очень важно, что здесь наряду с книгами есть замечательные уголки, где можно увидеть, как 500 лет назад Франциск Скорина делал свою первую Библию. Хочу напомнить, что в этом году у нас 500-летие книгопечатания Беларуси, у нас Год науки, поэтому очень важно, что выставка сегодня переплетена с научным подходом.

Лилия Ананич, министер информации Республики Беларусь:
Очень важно, что государство поддерживает молодых литераторов. В этом году впервые объявлен и проведен конкурс молодых литераторов «Першацвет». Более 160 произведений молодых авторов рассматривало взыскательное жюри.

Подарками для литературных гурманов станут не только уникальные книги из 30 стран мира, но и различные тематические мероприятия, автограф-сессии и конкурсы. Всего их запланировано порядка 300.

Баглан Мамурбаева, заместитель директора издательства (Казахстан):
Выставка растет. Если сравнивать с прошлым годом, то и количество участников больше, и посетителей больше с первого же дня.

Александра Грунько, секретарь посольства Республики Корея в Республике Беларусь:
Мы старались не отходить от традиционной корейской культуры и познакомить не только с литературой, но и с культурой в целом. Из литературы мы представили книги современных корейских писателей, переведенные на русский язык.

Проходить ХХIV Минская международная книжная выставка-ярмарка будет по 12 февраля.

Уникальные книги, автограф-сессии, конкурсы: в Минске проходит ХХIV международная книжная выставка

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