Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь

Новости Беларуси. На Крещение Беларусь заденет циклон, срывавший накануне крыши в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отголоски урагана «Фредерике» ощутимее всего будут по юго-западу нашей страны. Здесь синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.

Накануне он оставил разрушительный след в Германии, Нидерландах, Бельгии. Известно о 10 погибших. Нарушено авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, к этому моменту оно частично восстановлено.