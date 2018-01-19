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Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь

19.01.2018 - 12:25

Новости Беларуси. На Крещение Беларусь заденет циклон, срывавший накануне крыши в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отголоски урагана «Фредерике» ощутимее всего будут по юго-западу нашей страны. Здесь синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.

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Накануне он оставил разрушительный след в Германии, Нидерландах, Бельгии. Известно о 10 погибших. Нарушено авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, к этому моменту оно частично восстановлено.   

Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь

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