Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь

Новости Беларуси. На Крещение Беларусь заденет циклон, срывавший накануне крыши в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отголоски урагана «Фредерике» ощутимее всего будут по юго-западу нашей страны. Здесь синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.
Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана
Накануне он оставил разрушительный след в Германии, Нидерландах, Бельгии. Известно о 10 погибших. Нарушено авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение, к этому моменту оно частично восстановлено.