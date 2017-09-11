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Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты

11.09.2017 - 18:48

Новости Беларуси. Пишите письма. Лучших сотрудников почты выбирали в Пристоличье на специальном соревновании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более полусотни почтальонов и операторов связи соперничали за первое место. Конкурс – традиционный, его устраивают накануне Всемирного дня почты. Жюри оценивало не только уровень профессионализма, но творческого подхода к делу. Соревнование показало: достойные – все.

Ирина Дубина, почтальон:
Самое главное, приносить в дом хорошее настроение. Приносите в дом не только газеты, но и хорошее настроение. Атмосфера праздника, но и участники очень волновались и старались.

По решению жюри, первое место досталось команде Витебского филиала. Победителей торжественно поздравили и поделились планами на следующий год.

Владимир Матусевич, генеральный директор предприятия РУП «Белпочта»:
В ближайших планах – модернизация сайта Белпочты, создание мобильного приложения, в котором будет функционал и почтовых услуг, и платежей. Будем двигаться в ногу со временем. Участники – это победители и золотых состязаний, и состязания на уровне районных узлов почтовой связи в полной мере это продемонстрировали. 

Профессия почтальона – в век интернета и высоких технологий – по-прежнему востребована. Разнести корреспонденцию и пенсию, принять платежи и отправить посылку – все это требует человеческих рук. Только на Минщине «Печкиных» – 1371.

Уровень профессионализма и творческий подход: какая команда победила в конкурсе, где выбирали лучших сотрудников почты

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