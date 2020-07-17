«Урожай должен быть очень хороший». Об аграрном секторе страны и уборочной кампании-2020 рассказывает Михаил Русый
Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к уборочной кампании. Для уборки зерновых и зернобобовых культур будет задействовано 8,5 тысячи комбайнов, более 2 тысяч зерносушильных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, на юге страны заканчивают убирать озимый ячмень. Можно ли уже сейчас спрогнозировать, каким будет урожай? Почему арбузом и дыней уже не удивить белоруса? И какие перспективы у отечественного аграрного сектора?
Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению.
Илона Волынец, СТВ:
Михаил Иванович, мы, журналисты, всё любим считать: в какой области, сколько намолотили, где появились первые тысячники, какой вес республиканского каравая. Хочется немного забежать вперед, заглянуть в будущее: можно ли сейчас спрогнозировать, каким будет урожай в этом году?
«Урожай должен быть очень хороший»
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В принципе, спрогнозировать можно. Уже реально видно, что урожай стоит очень хороший – и зерновых культур, и рапса. Больше посеяно озимых культур. Правильно стратегию выбрали в текущем году – увеличили зерновой клин, именно озимых, и угадали. Я так полагаю, что должны лучшие годы, которые у нас были – 2014 год, другие, превзойти в этом году. Урожай должен быть очень хороший.
Илона Волынец:
Михаил Иванович, вы всю жизнь посвятили сельскому хозяйству. Вы, как никто другой, знаете, насколько рванули технологии вперед, как было лет 10, не говоря уже 20 лет назад, и как сейчас. Ручной труд практически исключен сейчас. Это же тоже влияет на урожайность.
«Там есть и глава государства с механизаторами». Говорим об одной из архивных фотографий 2001 года
Михаил Русый:
Затронули очень тему интересную. Вчера мы находились в Могилевской области. Рассматривали вопросы по выполнению поручений главы государства по созданию условий для нормального проживания в любом регионе нашей страны, а тем более в сельских регионах. И мне один из журналистов передал уникальную фотографию. 2001 год, Славгородский район. Там есть и глава государства с механизаторами.
Пятилетка завершалась работы главы государства, и подводились итоги главных наших подходов – обеспечение продовольственной безопасности. В этот год получили 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна и первый миллион пшеницы.
Глава государства поставил задачу перед учеными, что мы можем свою пшеницу вырастить – можем. Получили.
Вот видите: глава государства обращается к механизатору, комбайнеру, который работал на КЗР (это прицепные такие были, роторные, от безысходности «Гомсельмаш» их делал). А вот за кадром – «Лида-1300». Будем говорить, комбайн немецкий, высокого класса. Наша Лида, «Сельмаш» выпускал их. Механизатор говорит: там уже и компьютер, и прочее. И тут же была поставлена задача конструкторам «Гомсельмаша»: лучше аналог, чем этот, сделать.
Мы знаем, когда была первая программа, глава какие поставил задачи: продовольствие (накормить людей надо было), жилье (разместить людей надо было). Это локомотивы. Есть жилье, значит, есть строительство, производство строительных материалов, загрузка строительной отрасли. Дальше – надо диван, кровать, обои – тянется другая промышленность. Накормить – обязательно.
«В 100 стран мира уже продают нашу продукцию белорусскую»
Илона Волынец:
Скажите, что касается экспортного потенциала, на фоне наших соседей мы как смотримся?
Михаил Русый:
В мире идет жесточайшая конкуренция. В 100 стран мира уже продают нашу продукцию белорусскую. Конечно, есть рынок, допустим, наших соседей российских, он маржинальный. Мы с него сходить не будем, будем работать, а прирост продукции – осваивать рынки третьих стран.
Очень сейчас хорошо пошла работа с Китайской Народной Республикой, благодаря и главе государства, потому что мы очень оперативно прошли сертификацию. Такой жесткий подход, и получили доступ на рынки наши птицеводческие предприятия, молочная отрасль.
Я к своему удивлению посмотрел, что больше всего молока продают населению в Витебской области. Там люди нашли эту нишу – есть луга хорошие, есть возможности пастбища организовать, и люди зарабатывают деньги.
Илона Волынец:
Этой фотографии 19 лет. Тогда вы могли предположить, что, например, в Беларуси, мы сможем выращивать арбузы, дыни. А сейчас это уже не кажется такой экзотикой.
Михаил Русый:
Да, это уже не экзотика. Я полагаю, что за текущую пятилетку, даже в этом году у нас все области, целый ряд даже крупных хозяйств… Допустим, по Могилевщине. Казалось бы, северный регион. Пошли грецкие орехи...
Подробнее – в видеоматериале.
«Питание для коровы – как для ребёнка мороженое». Чем кормить бурёнок, чтобы молоко было вкусным
Новости Беларуси. Не зря говорят: «У коровы молоко на языке». Столетия назад наши предки знали: вкусное молоко зависит от сбалансированного корма. Вот и получается: у «белого белорусского золота» – зеленая и сочная основа.
На полях этого агрокомбината многолетние травы не первый год заготавливают в стрейч-пленку. Пресс-подборщик за день создает до 200 рулонов. Один из популярных полевых букетов – люцерна, фестулолиум и тимофеевка. Такое трио дает оптимальный эффект.
Сергей Ржеутский, главный агроном агрокомбината:
На один килограмм сухого корма – 16 % протеина и где-то 30 % клетчатки, благодаря злаковым травам.
Корма в стрейч-пленке, по сути, консервы. Распаковать их можно и через год. При этом травы останутся сочными и питательными. В основе – технологии.
Сергей Ржеутский:
Один рулон – 700-800 килограммов, там создаются анаэробные условия, то есть без доступа кислорода, чтобы не развивались плесневые грибы.
Масса провяливается до 55 % влажности. При такой влажности плохо развиваются молочнокислые и плесневые бактерии.
Многие коровы этого агрокомбината дают и 28 литров молока в день.
Александр Сас, заместитель гендиректора агрокомбината:
Питание для коровы – как для ребенка мороженое. Хранятся они достаточно долго. Конечно, это очень важная составляющая для удоя и самое главное – для здоровья животных.
Над получением качественных кормов с максимальным содержанием белка работают ученые. В полях и лабораториях.
Елена Клыга, завотделом НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Занимаемся селекцией 20 видов различных трав – это и бобовые, и злаковые травы. Прежде всего они предназначены у нас как для сенокосов, так и для пастбищ.
На сегодняшний день работаем над созданием еще одного межродового гибрида – это будет житняк. Это культура, которая имеет распространение в степях больше, мы ее завезли оттуда. Гибридизируем, насыщаем, придаем ему лучшие качества в надежде на то, что культура будет продуктивной при засушливых условиях, а также подойдет, например, для Гомельщины, где много легких почв.