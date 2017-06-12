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Ущерб компенсирует виновная сторона: новому электробусу в Минске разбили стекло

12.06.2017 - 20:48

Новости Беларуси. Вынужденная остановка: один из городских электробусов сегодня утром был снят с маршрута и возвращен в парк. На остановке «Мотовелозавод» водитель заметил, что одно из боковых стекол разбито, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как оказалось, причиной повреждения стал камень, вылетевший из-под газонокосилки.

Также был поцарапан борт недешевой машины. Ущерб, который еще предстоит оценить транспортникам, по неосторожности нанесли работники одного из предприятий.

Денис Чимбур, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП Минсктранс:
Данный случай страховым не является. Ущерб компенсирует виновная сторона.

Разбирательством занимается РОВД Партизанского района.

На графике движения это никак не отразилось, вместо электробуса временно был запущен троллейбус.

Машину обещают реанимировать в ближайшие дни, и электробус снова будет курсировать по троллейбусному маршруту номер 59.

Ущерб компенсирует виновная сторона: новому электробусу в Минске разбили стекло
Ущерб компенсирует виновная сторона: новому электробусу в Минске разбили стекло
Фото. Ущерб компенсирует виновная сторона: новому электробусу в Минске разбили стекло

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