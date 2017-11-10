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«Ушел из жизни замечательный, тонкий человек»: белорусский актер Сергей Жбанков о смерти Задорнова

10.11.2017 - 18:10

Новости Беларуси. Белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков в социальных сетях прокомментировал смерть писателя и сатирика Михаила Задорнова.

В публикации актер поблагодарил сатирика за совместный опыт.

В 2011 году под художественным руководством Задорного в «Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького» в Минске был поставлен спектакль «Записки усталого романтика».

Меня поразило, как Михаил Николаевич в 26 лет мог такое написать

«Это не тот Задорнов, которого мы привыкли видеть на сцене. Это ранний Задорнов, романтический Задорнов» (подробности здесь)

Напомним, 10 ноября стало известно о смерти сатирика Михаила Задорнова. Писателю было 69 лет. Он скончался от онкологического заболевания.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

Фото: vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807
vk.com/id9264807
Фото. vk.com/id9264807

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