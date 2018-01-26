﻿ «Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина

26.01.2018 - 18:52

Новости Беларуси. 26 января вспоминают великого музыканта, народного артиста СССР Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он ушел из жизни 15 лет назад.

Основатель легендарных «Песняров» и талантливый композитор. На стихи белорусских классиков Мулявин написал более 200 мелодий. А его яркие аранжировки для народных песен стали визитной карточкой группы. Такие хиты, как «Лявониха» и «Касіў Ясь канюшыну» по-прежнему любит публика.

Ольга Костюкевич, заведующий музеем В. Г. Мулявина Белгосфилармонии:
Залы «Песняры» и Владимир Георгиевич собирали огромные. Это были многотысячные стадионы, дворцы спорта. Это была особенная атмосфера. Ушла целая эпоха. В его исполнении звучит песня, очень хорошо известная. Я говорю о «Молитве». Как мне кажется, там суть Владимира Георгиевича.

Его уход стал трагедией для миллионов поклонников. В том числе и для самих «Песняров», которые распались, потеряв руководителя. Сейчас память о музыканте хранят в музее Мулявина. Там работает постоянная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству (подробнее здесь).

На могиле мэтра круглый год лежат цветы. В этот день почтить память музыканта пришли сотни людей.

«Ушла целая эпоха». 15 лет назад не стало Владимира Мулявина

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Пела живьём. Безупречно». Какой запомнят Людмилу Сенчину коллеги и поклонники
Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
«Мне жаль, что все так быстро»: цитаты Людмилы Сенчиной о возрасте, сцене и счастье
«Прощай, Золушка». Ушла из жизни народная артистка России Людмила Сенчина
«Прощай, Золушка». Ушла из жизни народная артистка России Людмила Сенчина
Людмила Сенчина
В Петербурге после продолжительной болезни скончалась певица Людмила Сенчина
Умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер
Фото: instagram.com/funnyalcoholic/
Умер игрок команды КВН Сергей Баленко. Ему был 21 год
Фото: instagram.com/tompettyofficial/?hl=ru
Названа причина смерти музыканта Тома Петти
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru